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يخرج لسانه وله عينان.. أصيص ذكي يُعلمك بما تحتاجه النبتة

الأصيص الذكي ظهر في معرض بأميركا وسعره نحو 109 دولارات (غيتي)
الأصيص الذكي ظهر في معرض بأميركا وسعره نحو 109 دولارات (غيتي)

ظهر في معرض "سي إي أس" التجاري للتكنولوجيا 2020 في لاس فيغاس بالولايات المتحدة أصيص النباتات الذكي "لوا" القادر على الظهور بـ15 تعبيرا من وجهه التعبيري وإعلام صاحبه بما يحتاجه النبات داخله من مياه أو ضوء أو تغيير في درجة الحرارة.

وتقول الشركة المصنعة مو ديزاين، ومقرها لوكسمبورغ، إن الأصيص يستخدم حساسات عديدة لتعقب رطوبة التربة والتعرض لأشعة الشمس ودرجة الحرارة لنقل عافية النبات، ويضم حساس مشاعر يجعل الأمر يبدو كأنها عيون تتبع صاحبه في مختلف أرجاء المنزل لكنها ليست مثيرة للخوف.

ويأتي هذا الأصيص مع تطبيقه الخاص حتى يمكن من تعقب صحة النبات مثلما هي الحال مع أغلب الأجهزة المنزلية الذكية هذه الأيام، وتبلغ تكلفة الواحد منه 99 يورو (نحو 109 دولارات)، مما يجعله أغلى بكثير من الأصيص العادي.

وتبدأ أنياب مصاص دماء في الظهور على الوجه التعبيري المبني في أصيص الزرع إذا ما أبعده المستخدم عن ضوء الشمس، في حين يظهر لسان يتدلى من وجهه التعبيري إذا نسي المرء ري النبات.

المصدر : الألمانية
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