شاهد.. هكذا أنقذت "مخالب القط" عائلات موصلية من الجوع

الموصلي سعد أحمد "أبو عمران" عاد بعد عامين من استعادة القوات العراقية مدينته من تنظيم الدولة الإسلامية، ليعتني بنبتة كانت مصدر بقائه وعائلته وبعض جيرانه أحياء خلال فترة حصار المدينة القديمة خلال المعارك التي جرت هناك عام 2017.

المواطن كشف للجزيرة نت أن النبتة تسمى مخالب القط، وهي غير صالحة للاستهلاك البشري، غير أن الحصار والجوع أجبراه وجيرانه على أكلها. ووفاء منه لهذه النبتة، عاد أبو عمران قبل فترة وجيزة إلى بيته المهدم جزئيا ليرى أنها بدأت بالنمو مرة أخرى، وبات يأتي يوميا إلى الدار لسقيها والاعتناء بها.