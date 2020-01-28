أسترالية تموت في مسابقة أكبر ملتهم للمرطبات

توفيت سيدة أسترالية عمرها 60 عاما عصر الأحد خلال مشاركتها في مسابقة تناول أكبر كمية من المرطبات الأسترالية -المكونة من مكعب إسفنج مغلف بالشوكولاتة ومرشوش بجوز الهند- بعدما انتابتها أوجاع مفاجئة وتدهورت حالتها الصحية.

ولفظت السيدة أنفاسها الأخيرة في مستشفى قريب من موقع إقامة المسابقة رغم كل التدخلات الطبية التي خضعت لها، فيما قدم منظمو المسابقة تعازيهم لعائلة المتوفاة وأصدقائها.

وكانت المتوفاة قد وافقت على المشاركة في مسابقة أكبر ملتهم مرطبات وفطائر لحم بمناسبة اليوم الوطني الأسترالي، وفق ما أوردت الصحافة المحلية الأسترالية غير أن هذه التجربة انتهت بوفاتها.

وكان رجل هندي لقي مصرعه خلال محاولته تناول خمسين بيضة على التوالي للفوز برهان قدره 28 دولارا أميركيا، مع شخص آخر هو على خلاف معه بعدما توقفت قدرته على الأكل عند البيضة الحادية والأربعين.

ورغم أن العاملين في المطعم وبعض المارة نقلوه إلى مستشفى قريب ثم إلى معهد سانجاي غاندي الجامعي للعلوم الطبية، فإنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات قليلة من سقوطه مغشيا عليه.