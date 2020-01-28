تركيا.. رحلة عمرة هدية لـ5 صم حفظوا القرآن بلغة الإشارة

كرّمت رئاسة الشؤون الدينية التركية خمسة صم حفظوا القرآن الكريم بلغة الإشارة في ولاية هكاري (جنوب شرقي البلاد)، وأرسلتهم في رحلة عمرة إلى الديار المقدسة.

وتمكن خمسة من بين سبعة من الصم في معهد لتحفيظ القرآن الكريم في هكاري من إتمام الحفظ، وتلقي الدروس الدينية، خلال أربع سنوات.

وأتمّ الصم الخمسة حفظ القرآن الكريم على يد إمام جامع البلدية المركزي ياسين أقشان، الذي تطوع لتدريس الصم القرآن الكريم والدروس الدينية الأخرى، مثل السيرة والفقه، بلغة الإشارة.