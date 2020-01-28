تركيا.. رحلة عمرة هدية لـ5 صم حفظوا القرآن بلغة الإشارة
كرّمت رئاسة الشؤون الدينية التركية خمسة صم حفظوا القرآن الكريم بلغة الإشارة في ولاية هكاري (جنوب شرقي البلاد)، وأرسلتهم في رحلة عمرة إلى الديار المقدسة.
وتمكن خمسة من بين سبعة من الصم في معهد لتحفيظ القرآن الكريم في هكاري من إتمام الحفظ، وتلقي الدروس الدينية، خلال أربع سنوات.
وأتمّ الصم الخمسة حفظ القرآن الكريم على يد إمام جامع البلدية المركزي ياسين أقشان، الذي تطوع لتدريس الصم القرآن الكريم والدروس الدينية الأخرى، مثل السيرة والفقه، بلغة الإشارة.
وفي حديثه للأناضول، قال إمام الجامع إنه تعلّم لغة الإشارة من خلال معهد للشؤون الدينية عام 2015، ليبدأ بعدها تدريس الصم العلوم الدينية وتحفيظهم القرآن الكريم.
وأوضح أن مشوارهم مع الصم الـخمسة في حفظ القرآن الكريم بدأ عام 2016، ليتموا الحفظ في النهاية، ويحققوا حلمهم في أداء العمرة.
|رئاسة الشؤون الدينية التركية كرمت الحافظين الصم برحلة عمرة إلى مكة المكرمة (الأناضول)
بدوره، أعرب الحافظ الأصم أويس أشقان عن شكره لرئاسة الشؤون الدينية، لتكريمها إياهم برحلة العمرة.
وأشاد بدورة تحفيظ القرآن الكريم للصم، معربا عن شكره لمدرسّه إمام الجامع على الجهود التي بذلها من أجل تدريسهم.