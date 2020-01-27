شاهد.. مصري ينقذ ابنته من الموت دهسا بعجلات قطار

دفع شعور الأبوة أبا مصريا إلى المخاطرة بحياته والقفز خلف ابنته عقب سقوطها من فوق رصيف المشاة بمحطة القطار في مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، لإنقاذها من الموت دهسا بعجلات القطار عبر احتضانها وتثبيتها في مكان سقوطها إلى حين مرور العربات.

ونجا الأب من الموت ونجح في المكوث طويلا بمكان سقوط ابنته على بضعة سنتيمترات قليلة من طريق القطار وتحلى بشجاعة عالية، مدفوعا بشعور الأبوة الغريزي وظل محتضنا ابنته طول فترة مرور عربات القطار دون أن يصابا بأذى أو يرتطم أي جزء من جسميهما بعربات القطار.

ولاح الأمر أشبه بالمعجزة الإلهية حين ظلت عربات القطار تمر متتالية، في وقت كان فيه الأب يحتضن ابنته وينبطح أرضا دون حراك تفاديا لحدوث أي ارتطام، مما ساعده في نجاته ونجاة نجلته من موت محقق، وكان جميع من يشاهدهما في محطة القطار يطلب لهما السلامة.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع الفيديو على نطاق واسع وأحدث تفاعلات بالآلاف، بينما بلغ عدد مشاركاته حوالي ألفين في أقل من يوم واحد، وتداولت أغلب التعليقات عبارات الشكر لله على العناية التي خص بها الأب وابنته حتى يخرجا سالمين من الحادث.