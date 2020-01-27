صناديق خضروات تنقذ أميركية سقطت من الطابق السابع

نجت عجوز أميركية يبلغ عمرها 76 عاما من الموت بأعجوبة وبقيت على قيد الحياة رغم سقوطها من الطابق السابع لبناية بمدينة نيويورك عندما كانت تطل من شباك في غرفة بشقتها، حيث ارتطمت بمجموعة من صناديق الخضروات والفواكه المتراصفة أسفل البناية.

وأنقذت صناديق الخضروات والفواكه العجوز من السقوط على الإسفلت بالطريق وخففت من قوة ارتطامها لتظل على قيد الحياة ويقتصر الأمر على تعرضها إلى إصابات في الحوض والأضلاع وثقب في الرئة، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية أميركية.

New York Gazette ™ 76-year-old woman survives seven-story fall from NYC apartment: https://t.co/hcjOdInM4h - A 76-year-old woman cheated death Friday when she survived accidentally falling out of her Upper East Side apartment window and plummeting seven… https://t.co/JWUdKqgCfP pic.twitter.com/6t0NpURFco — George Mentz JD MBA (@GeorgeMentz) January 25, 2020

وأضافت المصادر ذاتها أن العجوز تتلقى حاليا العلاج في المستشفى بعدما تولت واحدة من جاراتها إعلام الشرطة بالحادث وطلبت التدخل لفائدتها.

وتقول الجارة التي أبلغت عن الحادث إنها سمعت دويا هائلا أسفل العمارة التي تقيم بها وشاهدت العجوز ملقاة على صناديق الخضروات والفواكه وظنت أنها ميتة، في حين أكدت الشرطة أن الضحية ارتطمت خلال سقوطها بشرفة في الطابق الثاني قبل السقوط أسفل العمارة.

Miracles do happen. Yesterday, a 76 year old woman fell from the 7th floor above one of our supermarkets, saved by landing on fruits and vegetables being loaded outside. Thank God. https://t.co/CWUbYhfutd — Avi Kaner (@AviKaner) January 25, 2020

وخلف خبر سقوط السيدة السبعينية ردود فعل بين النشطاء الذين وصفوا بقاء باربارا على قيد الحياة بـ"المعجزة"، وقالوا إنها محظوظة جدا بسقوطها على مجموعة صناديق خضروات أنقذتها من موت محقق.