صناديق خضروات تنقذ أميركية سقطت من الطابق السابع
وأنقذت صناديق الخضروات والفواكه العجوز من السقوط على الإسفلت بالطريق وخففت من قوة ارتطامها لتظل على قيد الحياة ويقتصر الأمر على تعرضها إلى إصابات في الحوض والأضلاع وثقب في الرئة، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية أميركية.
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وأضافت المصادر ذاتها أن العجوز تتلقى حاليا العلاج في المستشفى بعدما تولت واحدة من جاراتها إعلام الشرطة بالحادث وطلبت التدخل لفائدتها.
وتقول الجارة التي أبلغت عن الحادث إنها سمعت دويا هائلا أسفل العمارة التي تقيم بها وشاهدت العجوز ملقاة على صناديق الخضروات والفواكه وظنت أنها ميتة، في حين أكدت الشرطة أن الضحية ارتطمت خلال سقوطها بشرفة في الطابق الثاني قبل السقوط أسفل العمارة.
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وخلف خبر سقوط السيدة السبعينية ردود فعل بين النشطاء الذين وصفوا بقاء باربارا على قيد الحياة بـ"المعجزة"، وقالوا إنها محظوظة جدا بسقوطها على مجموعة صناديق خضروات أنقذتها من موت محقق.