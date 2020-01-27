غابة وسط الصحراء.. أشجار المنغروف تشكل أكبر مساحة خضراء بقطر

عماد مراد-الدوحة

على مسافة تمتد أكثر من ستة كيلومترات تنتشر أشجار المنغروف (القرم) في محمية الذخيرة بدولة قطر، مشكّلة غابة ممتدة وسط مياه الخليج العربي الضحلة لتكون أكبر مساحة خضراء في البلاد.



وتقع منطقة الذخيرة -التي صدر لها قانون عام 2006 باعتبارها محمية طبيعية- في الشمال الشرقي لقطر، وتبعد نحو 64 كيلومترا من العاصمة الدوحة، وتضم هذه المساحة جزءا بحريا يشمل جزيرة أم الفار وغابة المنغروف الطبيعية، وجزءا بريا يشمل أراضي حصوية وأودية.

وتتميز هذه المنطقة بغناها وتنوعها البحري وبأشجار القرم الدائمة الخضرة صيفا وشتاء، التي تنمو على مياه البحر المالحة.

أشجار المنغروف، أو القرم كما يطلق عليها خليجيا، تنمو عادة في مناطق تجمع مياه الأمطار والأنهار، إلا أنها قادرة أيضا على امتصاص مياه البحر المالحة وتحويلها إلى مياه عذبة والتغذي عليها، مما يؤهلها للانتشار في مناطق الخليج المختلفة وعلى رأسها الذخيرة.

كيف تتنفس؟

أشجار المنغروف فريدة من نوعها، إذ بإمكانها التنفس عندما تغمرها مياه البحر في وقت المد، فهي تمتلك جذورا صغيرة تخرج من تحت الأرض، كما تحتوي على خلايا قابلة للفتح لتتنفس من خلالها في أوقات الجزر، وعند حدوث المد تغلق تلك الخلايا لحماية جذور الشجرة من الملوحة الكبيرة في مياه الخليج.

وتشتهر هذه المنطقة النباتية بنظامها البيئي الذي يجذب الطيور المقيمة والمهاجرة كطيور النحام الوردي، وتوفر الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية، كما تساهم في حماية الخطوط الساحلية وتخفيف آثار التغيرات المناخية والظواهر الجوية القاسية.