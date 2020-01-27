غابة وسط الصحراء.. أشجار المنغروف تشكل أكبر مساحة خضراء بقطر
عماد مراد-الدوحة
على مسافة تمتد أكثر من ستة كيلومترات تنتشر أشجار المنغروف (القرم) في محمية الذخيرة بدولة قطر، مشكّلة غابة ممتدة وسط مياه الخليج العربي الضحلة لتكون أكبر مساحة خضراء في البلاد.
وتقع منطقة الذخيرة -التي صدر لها قانون عام 2006 باعتبارها محمية طبيعية- في الشمال الشرقي لقطر، وتبعد نحو 64 كيلومترا من العاصمة الدوحة، وتضم هذه المساحة جزءا بحريا يشمل جزيرة أم الفار وغابة المنغروف الطبيعية، وجزءا بريا يشمل أراضي حصوية وأودية.
وتتميز هذه المنطقة بغناها وتنوعها البحري وبأشجار القرم الدائمة الخضرة صيفا وشتاء، التي تنمو على مياه البحر المالحة.
أشجار المنغروف، أو القرم كما يطلق عليها خليجيا، تنمو عادة في مناطق تجمع مياه الأمطار والأنهار، إلا أنها قادرة أيضا على امتصاص مياه البحر المالحة وتحويلها إلى مياه عذبة والتغذي عليها، مما يؤهلها للانتشار في مناطق الخليج المختلفة وعلى رأسها الذخيرة.
كيف تتنفس؟
أشجار المنغروف فريدة من نوعها، إذ بإمكانها التنفس عندما تغمرها مياه البحر في وقت المد، فهي تمتلك جذورا صغيرة تخرج من تحت الأرض، كما تحتوي على خلايا قابلة للفتح لتتنفس من خلالها في أوقات الجزر، وعند حدوث المد تغلق تلك الخلايا لحماية جذور الشجرة من الملوحة الكبيرة في مياه الخليج.
وتشتهر هذه المنطقة النباتية بنظامها البيئي الذي يجذب الطيور المقيمة والمهاجرة كطيور النحام الوردي، وتوفر الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية، كما تساهم في حماية الخطوط الساحلية وتخفيف آثار التغيرات المناخية والظواهر الجوية القاسية.
|أشجار المنغروف دائمة الخضرة طوال فترات العام (الجزيرة)
وتشكل حدود تلك الغابة ممرات مائية يمتد طولها نحو كيلومتر داخل مياه الخليج العربي، وعرضها ستة كيلومترات.
وتعد غابة القرم أكبر المساحات الخضراء بالمنطقة، ومزارا كبيرا للعائلات في العطلات الأسبوعية لقضاء أوقات استثنائية مغايرة عن تلك الأجواء الموجودة في البلاد.
ويوضح صالح مبارك الكواري المسؤول عن منطقة الخور البحرية بوزارة البلدية والبيئة أن غابات المنغروف بالذخيرة تنتشر على مساحة شاسعة مزدهرة بالنباتات الطبيعية وسط الصحراء المحيطة بها من كل جانب، مشيرا إلى أن هذه المنطقة النباتية تشتهر بنظامها البيئي الذي يجذب الطيور المقيمة والمهاجرة.
فوائد جمة
وعن الفائدة التي توفرها غابة الذخيرة للنظام البيئي في البلاد، قال الكواري إن هناك فوائد مباشرة وغير مباشرة لنباتات المنغروف الساحلية بالنسبة للإنسان والبيئة ولكافة أشكال الحياة فيها، ومن بينها إنتاج الأوكسجين وامتصاص غازات الكربون والغازات السامة، وهذا يساعد بشكل كبير على تقليص الاحتباس الحراري، ويخلص الجو من الغبار والمعلقات الضارة في الهواء.
ويضيف الكواري أن وجود هذه الكثافة الكبيرة من الأشجار يؤدي إلى الحفاظ على درجة الحرارة مناسبة للحياة الشاطئية وخاصة في تقليص الفوارق الحرارية بين النهار والليل، فضلا عن المحافظة على رطوبة ودورة المياه بالتربة وعلى جلب الأمطار، كما تلعب نباتات المنغروف دورا هاما في منع ظاهرتي الانجراف والتعرية للتربة الشاطئية.
وزارة البلدية والبيئة -وفقا للكواري- تبذل جهودا كبير في سبيل المحافظة على غابة الذخيرة بهذا الشكل وحمايتها من الممارسات الضارة لبعض الزائرين، مشددا على أن ما تتمتع به هذه المنطقة من جمال يستحق الحماية والمحافظة عليه بل وبذل الجهود في سبيل تطوير المنطقة بالكامل.
وكان تقرير سابق لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء رصد تخصيص أكثر من 23% من مساحة قطر البرية عام 2014 كمحميات طبيعية (2744 كيلو مترا مربعا) موضحا أنه في المجمل هناك 12 محمية طبيعية بيئية برية هي (العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانة) وتبلغ مساحة المحميات البحرية 720 كيلومترا مربعا تشمل محمية خور العديد والذخيرة.
وأشار التقرير إلى ثبات نسبة المحميات الطبيعية من إجمالي المساحة الكلية للدولة، وتأتي محمية خور العديد على رأس المحميات البرية من حيث المساحة البالغة 1293 كيلومترا مربعا بنسبة 47% من إجمالي المحميات البرية، كما تعتبر أكبر المحميات البحرية حيث بلغت مساحتها 540 كيلومترا مربعا أي بنسبة 75% من إجمالي المحميات البحرية.
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