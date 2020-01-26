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نشرا للسلام.. بريطاني مسلم يسافر من بلده إلى مكة مشيا على الأقدام

فريد عزيز فيادي (يسار) عند وصوله إلى تركيا (الأناضول)
فريد عزيز فيادي (يسار) عند وصوله إلى تركيا (الأناضول)

وصل مسلم بريطاني يدعى فريد عزيز فيادي أمس السبت إلى ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، في محطة ضمن رحلته لنشر السلام الممتدة من بريطانيا إلى مدينة مكة المكرمة مشيا على الأقدام.

وجرى استقبال فريد لدى وصوله إلى فضاء كيشان بالولاية من قبل رئيس القاعدة الشبابية لحزب العدالة والتنمية بالمنطقة عبيد الله فيدان.

وذكر فيادي في حديث للصحفيين أن رحلته من بريطانيا إلى مكة بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأنه سيقطع نحو ثلاثة آلاف وثمانمئة كيلومتر ضمن رحلته لنشر السلام.

وقال "أمشي من أجل السلام، الإسلام دين السلام والمسلمون موجودون من أجل تحقيقه، فلنعش مع بعض من أجل السلام.. تركيا مثال جميل في العالم".

المصدر : وكالة الأناضول
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