كان ينوي إهداءه لبوتين.. رحالة يسافر من سوريا إلى روسيا على صهوة حصان

عجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة عدنان عزّام (محامٍ وكاتب سوريّ، حسب تعريف وسائل إعلام النظام السوري) الذي بدأ في أبريل/نيسان 2019 رحلة على ظهر حصان من دمشق إلى موسكو، برفقته حصان آخر لتقديمه هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لوقوفه إلى جانب النظام السوري في قمع الثورة السورية المستمرة منذ عام 2011، ثم عاد أدراجه دون أن يقدم الهدية لبوتين.

عدنان عزام محام مؤيد للأسد.. خرج برحلة استمرت 8 شهور ليصل موسكو ويقدم خيل أصيل هدية لبوتين تقديرا له

ووصل بالفعل لكن لم يتم استقباله من أي جهة روسبة رسمية أو غير رسمية فعاد بخيبته إلى دمشق

الجدير بالذكر أن بوتين لم يعط قيمة لرئيس هذا المحامي حتى يعطيها له

تعيش وتاكل غيرها#سوريا pic.twitter.com/spMr2tEYGN — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) January 25, 2020

وقال ناشطون سوريون إن (المحامي) عدنان عزام عاد إلى سوريا بعد رحلة استمرت ثمانية أشهر حاول خلالها تقديم حصان عربي أصيل سماه "نجمة سوريا" تقديرا لبوتين لما قدمه لشعب سوريا -حسب زعمه- غير أنه لم يتم استقباله من أي جهة رسمية أو غير رسمية، ليعود إلى دمشق.

وبثت وسائل إعلام محلية تابعة للنظام السوري في وقت سابق مقاطع فيديو تظهر لحظة انطلاق عدنان عزام من دمشق نحو الحدود الأردنية ليبدأ رحلته نحو موسكو.

وحسب موقع ويكيبيديا، فإن عدنان عزّام وُلد بقرية الدويرة بمحافظة السويداء في 1957، وهو كاتب مختص في الاستشراق والاستغراب، ورحالة سوري مقيم في فرنسا، وارتحل عبر دول عديدة على صهوة جواده خلال 1300 يوم من دون توقف، ليكون بذلك أول رحالة في التاريخ يعبر العالم على صهوة حصان قاطعا المسافة بين سوريا وتركيا وأوروبا بأغلب مدنها.

كما اجتاز الولايات المتحدة الأميركية على صهوة حصان أيضا بعد أن سافر إليها بالطائرة من إسبانيا قبل أن يعود ويتوجه إلى المغرب العربي مع خيوله عبر مضيق جبل طارق على ظهر باخرة صغيرة، ليرتحل بعد ذلك عبر أقطار الوطن العربي عائدا إلى بلده سوريا.