كان ينوي إهداءه لبوتين.. رحالة يسافر من سوريا إلى روسيا على صهوة حصان
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وقال ناشطون سوريون إن (المحامي) عدنان عزام عاد إلى سوريا بعد رحلة استمرت ثمانية أشهر حاول خلالها تقديم حصان عربي أصيل سماه "نجمة سوريا" تقديرا لبوتين لما قدمه لشعب سوريا -حسب زعمه- غير أنه لم يتم استقباله من أي جهة رسمية أو غير رسمية، ليعود إلى دمشق.
وبثت وسائل إعلام محلية تابعة للنظام السوري في وقت سابق مقاطع فيديو تظهر لحظة انطلاق عدنان عزام من دمشق نحو الحدود الأردنية ليبدأ رحلته نحو موسكو.
وحسب موقع ويكيبيديا، فإن عدنان عزّام وُلد بقرية الدويرة بمحافظة السويداء في 1957، وهو كاتب مختص في الاستشراق والاستغراب، ورحالة سوري مقيم في فرنسا، وارتحل عبر دول عديدة على صهوة جواده خلال 1300 يوم من دون توقف، ليكون بذلك أول رحالة في التاريخ يعبر العالم على صهوة حصان قاطعا المسافة بين سوريا وتركيا وأوروبا بأغلب مدنها.
كما اجتاز الولايات المتحدة الأميركية على صهوة حصان أيضا بعد أن سافر إليها بالطائرة من إسبانيا قبل أن يعود ويتوجه إلى المغرب العربي مع خيوله عبر مضيق جبل طارق على ظهر باخرة صغيرة، ليرتحل بعد ذلك عبر أقطار الوطن العربي عائدا إلى بلده سوريا.
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