ارتداء "البيجاما" بالشارع.. السلطات الصينية تتراجع عن رصد المخالفين بالكاميرات

اضطر المسؤولون المحليون في إحدى المدن الصينية للاعتذار بعد حملة مفاجئة قاموا بشنها ضد عادة ارتداء ملابس النوم أو "البيجاما" في الأماكن العمومية المنتشرة في الصين؛ في خطوة أثارت حالة من الاستياء حول استخدام وسائل التصوير والمراقبة للتدخل في خصوصيات المواطنين.

وتقول الكاتبة آمي كين -في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية- إن المسؤولين في مدينة سوشو الصينية وصلتهم أوامر بمكافحة ما اعتبر "سلوكا غير حضاري"، يتمثل في ارتداء "البيجاما" في الشوارع، وتم منحهم أداة فعالة للقيام بمهمتهم المتمثلة في برمجيات التعرف على الوجوه.

غضب واستياء

واندلعت حالة من الغضب والاستياء بمدينة سوشو التابعة لمحافظة أنهوي التي يعيش فيها ستة ملايين مواطن، بعد قيام مسؤولي الإدارة المدنية بنشر صور تم التقاطها من كاميرات المراقبة في الشوارع، يظهر فيها عدد من المواطنين وهم يرتدون "البيجاما"، مع ذكر جزء من أسمائهم وأرقام هوياتهم والأماكن التي ظهروا فيها مرتدين الملابس المذكورة.