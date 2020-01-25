"تحيات من تايلند".. بطاقة بريدية ساخرة من سجين بلجيكي هارب لسجانيه

في موقف طريف عن مجتمع السجن وحراسه، سخر رجل فرّ من سجن بلجيكي الشهر الماضي من سجانيه السابقين، بإرسال بطاقة بريدية مكتوب فيها "تحيات من تايلند".

وكان وليد السقاقي -وهو مغربي- واحدا من خمسة مدانين هربوا من سجن ترنهاوت في مقاطعة أنتويرب يوم 19 ديسمبر/كانون الأول بطريقة درامية، بعدما تسلقوا سور السجن إلى سيارة فرار كانت متوقفة في مكان قريب.

وقال أحد حراس السجن لقناة "أتش.أل.أن" الإخبارية المملوكة لشبكة "سي.أن.أن" الأميركية إن "خطابا مسجلا منه وصل إلى السجن وكان معنونا إلى ثلاثة مديرين. وكان داخل المظروف شارته في السجن وبطاقة بريدية عليها "تحيات من تايلند".

وذكرت صحيفة إندبندنت أن ثلاثة من السجناء الخمسة ألقي القبض عليهم قريبا من السجن في الليلة التالية، بينما فرّ الرابع خارج البلاد، لكن الشرطة اعتقلته في نيميغن بهولندا في يناير/كانون الثاني.

ولكن لم يظهر أي أثر للسقاقي حتى أتت البطاقة البريدية يوم الاثنين، ويُعتقد أن الرسالة حقيقية لأنها أرسلت بالبريد المسجل وكان معها شارته في السجن.

وبحسب صحيفة دي مورغن البلجيكية، فإن السقاقي اعتقل في يناير/كانون الثاني 2017 بعد أن عثرت الشرطة على 25 ألفا من أقراص مخدر النشوة (إكستاسي) في سيارته، وكان مطلوبا أيضا لاستجوابه بشأن حادث إطلاق نار سابق.

يذكر أن السقاقي هو الشقيق الأصغر لأشرف السقاقي الذي هرب عدة مرات من السجن، وخلال حادثة عام 2009 استخدم الأخ الأكبر مروحية مخطوفة للهرب بطريقة أكثر درامية من سجن في مدينة بروج البلجيكية.