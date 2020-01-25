محمد الشرايطي.. فنان تونسي يحول بقايا الحديد إلى قطع فنية
منيرة حجلاوي-نابل
تشتغل أصابعه الذهبية، كما يسميها كل من عرف محمد، بسلاسة متقنة فتليّن الحديد القاسي وتطوعه وهو الذي أطفأ 25 شمعة من خبرته في الحدادة الفنية.
وكان محمد خلال دراسته يطلق العنان لخياله الرحب ويملأ قاعات الدروس رسومات في غاية الروعة والإبداع لا يصدق كل من يراها أن طفلا في عمره رسمها، ولم يكن -على عكس أشقائه- يطلب ألعابا كهدايا الأعياد وإنما كان يصنع هداياه بنفسه من بقايا العلب والأسلاك الحديدية لشدة ولعه بالأعمال اليدوية.
ويسترجع محمد في حديثه للجزيرة نت ذكريات طفولته الحلوة، و يقول "كان السياح الأجانب كثيري المرور عبر منطقتنا، وأذكر جيدا تعابير الدهشة التي تعتريهم لما شاهدوه من جمال أعمالي، حتى أن أحدهم شجعني على الاستمرار قائلا إني مشروع فنان استثنائي".
حياة كريمة
بدأت رحلة الشرايطي الفعلية مع امتهان الحدادة الفنية والإنتاج منذ بلوغه سن الثالثة عشرة من العمر، وهي تدرّ عليه ما يوفر له حياة كريمة له ولأسرته الصغيرة.
وتختلف أسعار التحف الفنية التي تبدعها أنامل الشرايطي الذهبية باختلاف أحجامها وأشكالها، وتتراوح بين 100 دينار (33 دولارا) للقطعة الصغيرة و15 ألف دينار (5000 دولار) لذات الحجم الكبير.
وتُقدّر المجسمات الخيالية التي يشارك بها في معارض دولية بأسعار باهظة يحددها العارضون العالميون الذين يعطون قيمة وأهمية بالغتين لموهبة محمد، كما يؤكد للجزيرة نت.
ولا يجد محمد صعوبة في توفير المواد التي يقدمها له أصحاب الورشات مجانا أو يجلبها زبائنه الذين يسلمونه بقايا سياراتهم ودراجاتهم ويطلبون منه تحويلها إلى قطع معينة يشترونها منه فيما بعد، في حين لا تقتصر قدرته في تشكيل الحديد إلى مجسمات حيوانات فحسب وإنما يصنع منه لوحات وأثاثا منزليا وأبوابا وكل ما يتعلق بالديكور المنزلي وبأحجام كبيرة تتطلب دقة ومهارة فائقتين.
شهرة واسعة
لم تلاق طريقة محمد المتقنة في صنع المجسمات -خاصة ذات الحجم الكبير- استحسان التونسيين والمسؤولين عن الفنادق والحدائق العمومية فحسب، وإنما أكسبته شهرة واسعة وجذبت انتباه السياح الأجانب من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا يأتونه خصيصا لاقتناء قطع معينة.
كما تزين أعماله معارض عدد من كبار الرسامين التونسيين الذين اختاروا وضعها في مداخل معارضهم، مما أكسبه ثقة ومسؤولية كبيرتين لمزيد من الإبداع في مجال الحدادة الفنية، وهو بصدد التحضير لصناعة أجسام متحركة.
وتتعدى علاقة محمد بموهبته علاقة موظف عادي بمهنته إلى علاقة شغف وعشق يتجددان كل يوم ويسعى إلى تمريرهما إلى ابنته التي ورثت عنه هذه الموهبة ولا تنفك تفاجئه بأفكارها الخارقة والمبدعة.
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