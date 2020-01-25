"كوفي".. تطبيق كويتي فريد من نوعه لعشاق القهوة

شهد المحاميد-الكويت

تعتبر القهوة ثاني أكثر مشروب استهلاكا بعد الماء على وجه الأرض بحسب منظمة القهوة العالمية، لذلك كان لزاما على أحد ما أن يعبّد لعشاق القهوة طريقا سهلا للحصول على كوبهم بطريقة أسرع وأسهل، فابتكر الشاب الكويتي علي الإبراهيم تطبيقا خاصا بالقهوة فقط، على غرار تطبيقات الطعام التي اكتسحت العالم مؤخرا.

يعتبر "كوفي" (COFE) تطبيقا فريدا من نوعه، ليس فقط على مستوى الكويت أو الوطن العربي بل على مستوى العالم، فهو لا يُعنى فقط بتوصيل القهوة إلى أصحابها مثل تطبيقات توصيل الطعام، بل يتعدى ذلك ليصبح سوقا للقهوة.

صاحب التطبيق أوضح -في لقاء مع الجزيرة نت- أن التطبيق يضم تحت مظلته خمسين محلا للقهوة داخل الكويت، ويوفر خيارات عديدة يتميز بها عن باقي التطبيقات. ففضلا عن خيار التوصيل، يوجد خيار "بيك أب" (pick up) حيث يحضّر كوب القهوة للزبون قبل وصوله للمحل ليستلم طلبه.

ويوضح الإبراهيم أن لديهم خيارات يحرصون من خلالها "على خدمة محبي القهوة أينما كانوا، في السيارة أو الشركة أو المنزل أو في احتفالاتهم واجتماعاتهم، في أي وقت يتطلب ذلك"، ويعتقد أن المكان الثاني الذي يتوجه إليه الناس بعد المنزل أو المدرسة أو العمل هو محل القهوة لأنه جزء من ثقافة الناس، ويريد الإبراهيم أن يكون جزءا من حياة الناس عبر هذا التطبيق.

يعد حبّ القهوة أصيلا في المجتمع العربي عموما والخليجي خصوصا، وهي موجودة في كل منزل وديوانية داخل الكويت، فضلا عن أن القهوة اكتشفت وعرفت بداية في اليمن، وهكذا يرى الإبراهيم أن لا مكان آخر أحق من الوطن العربي لينطلق منه هذا المشروع.

قصة التطبيق

يحكي الإبراهيم قصة التطبيق -الذي تم تحميله أكثر من عشرة آلاف مرة من متجر غوغل بلاي- منذ أن لمعت الشرارة في مخيلته إلى أن أصبح واقعا في ثلاث دول هي الإمارات والسعودية فضلا عن الكويت، وقريبا في العاصمة البريطانية لندن.