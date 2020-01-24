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الأول من نوعه في البلاد.. عائلة تنشئ مصنعا لإنتاج "المصار" العمانية

مازن المحفوظي-مسقط

يعد مصنع المصار (العمامة) الصوفية العمانية أحد أهم المصادر التي ترفد السوق المحلية بالمصار العمانية، حيث يعتبر "المصر" العماني من الملبوسات التقليدية في سلطنة عمان، كما أنه يدخل في الزي الرسمي للسلطنة.

وأنشأ أحمد الحوسني وعائلته المصنع الذي يعد الأول من نوعه في السلطنة، بعد صولاته وجولاته برفقة أبنائه في الدول التي تمتهن هذه الصناعة في أواسط آسيا، مما أكسبه خبرات عديدة ومتنوعة أهلته لافتتاح مصنع للمصار الصوفية في العاصمة مسقط.

واستقبلت العائلة دعما ماديا ومعنويا من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، كما أطلق عليه التسمية الحالية، وذلك اهتماما منه للحفاظ على الموروثات التقليدية.

المصدر : الجزيرة
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