في قبيلة المسيرية بالسودان.. قل لي كم بقرة لديك أقل لك من أنت؟

وعند المسيرية أكثر من 23 مليون رأس من الأبقار، مما يمثل 25%من أبقار السودان، وفقا لتقرير وزارة الثروة الحيوانية بولاية غرب كردفان.

وتمثل الأبقار عند المسيرية وسيلة لإظهار الفخر والتباهي، ويقاس بها مقام الرجال ووضعهم في المجالس، لذلك ظلت هذه الحيوانات حتى وقت قريب مقدسة عند أصحابها ولا تباع إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث لا تمثل مصدرا اقتصاديا بقدر ما تشكل مظهرا اجتماعيا.

مكانة اجتماعية

يوصف صاحب الأبقار بالغني الذي يُوسَّع له في المجالس ويحظى بتقدير واحترام كبيرين عند القبيلة، خاصة عندما يساهم في سداد "المخروقة" -المصطلح المحلي للديَّة التي تمثل عرفا سائدا في ديار المسيرية- حيث يعوض أهل القتلى من ضحايا الشجار أو منازعات قبلية بأموال تساهم فيها القبيلة عن بكرة أبيها.