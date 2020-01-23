شركة بريطانية تمنح إجازة إضافية لغير المدخنين.. لماذا؟

قررت وكالة توظيف في سويندون بالمملكة المتحدة منح عمالها من غير المدخنين أربعة أيام إضافية من الإجازة المدفوعة لتعويضهم عن الأوقات التي يقضيها المدخنون في التدخين أثناء العمل.

وقال المدير الإداري للوكالة دون برايدن لهيئة الإذاعة البريطانية إن "هذه الإجازة نوع من التعويض لأولئك الذين يجلسون ويعملون أثناء استراحة التدخين التي يأخذها آخرون".

وأوضح برايدن (مدخن) أن ثلاث استراحات تدوم كل منها 10 دقائق يوميا تعني ضياع 16 يوما وربع يوم في العام بالنسبة لمن يداوم ثماني ساعات في اليوم، وأن المدخنين الذين يأخذون استراحة يومية واحدة يقضون خمسة أيام في السنة من التدخين أثناء العمل.

وأضاف أن فكرة تعويض غير المدخنين ومنحهم أياما إضافية كانت لديه قبل أن يكتشف عبر وسائل الإعلام أنها مطبقة في بعض الشركات في اليابان، نافيا أن يكون هذا الإجراء مصدر حرج بالنسبة للمدخنين، ومشير إلى أنه مستعد للدفاع عن أي تمييز ضدهم.

وتابع المدير قائلا "لا أمنع أحدا من أخذ استراحة للتدخين، ولا أطلب من أحد التوقف عن التدخين، ومستعد لدعم الموظفين الذين يريدون أن يقلعوا عن التدخين، وأعد بتقديم يوم إجازة إضافي لأي شخص يتوقف عن التدخين لمدة ثلاثة أشهر، ويومين لمن يتوقف ستة أشهر، لأن مكان العمل الصحي يجعل الناس أكثر سعادة".