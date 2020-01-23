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بدل تسليمها لأصحابها.. ساعي بريد ياباني يحتفظ بنحو 24 ألف رسالة

ساعي البريد يبرر عدم تسليمه آلاف الرسائل و الطرود لأصحابها بصعوبة مهنته (غيتي)
ساعي البريد يبرر عدم تسليمه آلاف الرسائل و الطرود لأصحابها بصعوبة مهنته (غيتي)

عثرت الشرطة اليابانية على نحو 24 ألف رسالة مكدسة داخل منزل ساعي بريد في إقليم كاناجوا القريب من طوكيو، كان يُفترض أن يسلمها لأصحابها، بعدما رفض القيام بذلك بدعوى صعوبة العمل الذي يقوم به.

وأوضح التحقيق الذي أجرته الشرطة أن الساعي (61 عاما) ظل يحتفظ بالرسائل في بيته على مدى عديد السنوات بدل تسليمها لأصحابها، وأنه برر فعلته المخالفة لقانون العمل بالمشاق الكبيرة التي يواجهها أثناء عمله.

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن ساعي البريد علق على ذلك أثناء التحقيق بقوله "لقد كانت محنة كبيرة أن أسلم كل هذا البريد".

وكان تحقيق داخلي في إدارة البريد قد كشفت سلوك الساعي، وأبلغ مسؤولوها الشرطة عنه، بينما بدأت الجهود لتسليم كل البريد المحجوز إلى أصحابه مشفوعا باعتذار لكل شخص اضطر للانتظار كل هذه المدة لاستلام رسالته أو طرده البريدي. 

المصدر : الألمانية
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