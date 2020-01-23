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شاهد.. الجراد يجتاح مناطق بمحافظة تعز في اليمن

أسراب الجراد اجتاحت عددا من المدن والوديان والحقول الزراعية في محافظة تعز (غيتي)
أسراب الجراد اجتاحت عددا من المدن والوديان والحقول الزراعية في محافظة تعز (غيتي)
اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس عددا من المدن والوديان والحقول الزراعية في بعض مديريات محافظة تعز.
 

وتفاعل يمنيون مع انتشار الجراد على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا فيديوهات وصورا تظهر اجتياحه مساحات كبيرة في محافظة تعز وسط اليمن، ووثّق مواطنون بالمحافظة مقاطع فيديو تظهر مجموعات هائلة من الجراد خلال اجتياحها تعز.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من أن الجراد سيشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن بسبب تكاثره المستمر، وقالت إنه يمكن أن يلحق أضرارا بالغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية بما يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان في البلاد.

المصدر : الجزيرة
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