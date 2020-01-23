شاهد.. الجراد يجتاح مناطق بمحافظة تعز في اليمن

اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس عددا من المدن والوديان والحقول الزراعية في بعض مديريات محافظة تعز.

وتفاعل يمنيون مع انتشار الجراد على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا فيديوهات وصورا تظهر اجتياحه مساحات كبيرة في محافظة تعز وسط اليمن، ووثّق مواطنون بالمحافظة مقاطع فيديو تظهر مجموعات هائلة من الجراد خلال اجتياحها تعز.

اسراب الجراد بعد ظهر اليوم #تعز متزامن مع جو غائم وهثيم وندى . pic.twitter.com/M0eWL12GgQ — Eshraq Almaqtari (@EshraqAlmaqtari) January 23, 2020

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من أن الجراد سيشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن بسبب تكاثره المستمر، وقالت إنه يمكن أن يلحق أضرارا بالغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية بما يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان في البلاد.