غرامة مالية كبيرة لمن يلقي سيجارة مشتعلة في أستراليا

بدأت السلطات المحلية في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب أستراليا منذ 17 يناير/كانون الثاني الجاري، تطبيق قانون صارم للسلوكيات التي يمكن أن تتسبب في إضرام الحرائق، وشرعت بتغريم كل من يلقي أعقاب سجائر مشتعلة من سيارته بمبلغ 11 ألف دولار أسترالي (7539 دولارا أميركيا)، وذلك في إجراء نوعي للحد من الأسباب التي يمكن أن تشعل الحرائق في الولاية.

وينص القانون -بحسب ما أورده موقع "20 مينوت" الفرنسي- على خصم 10 نقاط من تراخيص قيادة الأشخاص الذين يرتكبون المخالفات في الأماكن التي لا يسمح فيها بإشعال النار، وخمس نقاط في الأماكن التي يسمح فيها بإشعالها.