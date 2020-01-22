غرامة مالية كبيرة لمن يلقي سيجارة مشتعلة في أستراليا
بدأت السلطات المحلية في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب أستراليا منذ 17 يناير/كانون الثاني الجاري، تطبيق قانون صارم للسلوكيات التي يمكن أن تتسبب في إضرام الحرائق، وشرعت بتغريم كل من يلقي أعقاب سجائر مشتعلة من سيارته بمبلغ 11 ألف دولار أسترالي (7539 دولارا أميركيا)، وذلك في إجراء نوعي للحد من الأسباب التي يمكن أن تشعل الحرائق في الولاية.
وينص القانون -بحسب ما أورده موقع "20 مينوت" الفرنسي- على خصم 10 نقاط من تراخيص قيادة الأشخاص الذين يرتكبون المخالفات في الأماكن التي لا يسمح فيها بإشعال النار، وخمس نقاط في الأماكن التي يسمح فيها بإشعالها.
ويغرم القانون الجديد أيضا ركاب القطارات الذين يرتكبون المخالفة نفسها بـ600 دولار أسترالي (411 دولارا أميركيا)، وينص على مضاعفة الغرامة في حال حصول المخالفة في المواقع التي يمنع فيها إشعال النار.
وذكر الموقع أن السلطات في المحافظة ارتأت تشديد العقوبات على جميع المخالفات التي يرجح أن تندلع بسببها الحرائق، وقال إنها قررت عدم التسامح مع المخالفين بعد الحرائق الهائلة المفزعة التي اندلعت في البلاد منذ سبتمبر/أيلول 2019، وتسببت في مقتل 28 شخصا ونفوق أكثر من مليار حيوان وحرق أكثر من عشرة ملايين هكتار من الأراضي.
وقال رئيس قسم الحرائق الغابية في نيو ويلز "نأمل في أن يتفطن الناس إلى خطورة ما يمكن أن تؤدي إليه مخالفاتهم المحتملة من مآسي وكوراث".
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