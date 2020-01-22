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شاهد.. فنان يؤرخ لمهن وصناعات توارثتها عائلات كويتية

نادية الدباس-الكويت

جسد الفنان الكويتي يعقوب عبد الله تاريخ عائلات كويتية عديدة اشتهرت بحرف ومهن كانت تمارسها، عبر مجسمات فنية صغيرة مبهرة، روى عبر كل واحدة منها حكاية حرفة مارسها السابقون، وشرح طريقة تناقلها عبر الأجيال في هذه العائلات.

وخصص مهرجان الموروث الشعبي الخليجي السادس، الذي انطلق أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في قرية صباح الأحمد التراثية، متحفا خاصا يجسد تاريخ الحرف والصناعات اليدوية في الكويت؛ بهدف توثيقها وترسيخ تاريخها في أذهان الأجيال المتعاقبة.

وكانت عائلات كويتية عديدة حملت أسماء الحرف والصناعات اليدوية التي زاولها الأجداد إبان تأسيس الدولة واشتهرت بها.

المصدر : الجزيرة
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