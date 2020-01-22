العيش مع الذئاب.. واقع تحياه أسرة سعودية منذ 11 عاما

بكل هدوء وطمأنينة، يربت رامي السرحاني وطفلاه على جسد الذئب الذي يعيش مع العائلة بمنطقة الجوف (شمالي السعودية) منذ أكثر من عشر سنوات.

وبدا الذئب "أديم" -وهو أحد الذئاب العربية التي تعيش مع الأسرة السعودية- هادئا وغير مبال عندما يربت عليه الطفلان (4 و7 سنوات) ويمشطان فراءه ويقبلانه، بعد أن تشاركا معه الحياة منذ مولدهما في منزل الأسرة.

وقال مربي الذئاب رامي السرحاني (37 عاما)، الذي يعمل في القطاع المالي، "علاقة أهلي معها (الذئاب) مثل علاقتي أنا، لقد أصبحت من أفراد البيت، وجزءا من الحياة اليومية المعتادة للأسرة، ورغم خطورتها فإننا نعرف مفاتيح التعامل معها".

اللعب مع الذئب

وتعيش الذئاب مع أسرة السرحاني منذ 11 عاما، الأمر الذي وطد العلاقة بين الطرفين. ويقول الطفل صايل السرحاني "أنا أحب الذيب أديم ولا أخاف منه وهو صديقي وكل يوم ألعب معه".

غير أن الضيوف كانوا غالبا يصابون بصدمة للوهلة الأولى عندما يرون الذئاب في مجلس السرحاني، لكن معظمهم يصبح ودودا معها في نهاية الأمر، حيث إن النظام الغذائي الذي عودها عليه رب الأسرة يمنعها من تناول لحوم غير مطهية.

ويطعم السرحاني الذئب طعاما مطبوخا خاليا من الدم حتى لا يثير غريزته ويتجرأ ويغدر به أو بأهل بيته، كما تكونت صداقة بينه وبين الذئب جعلته يعرف ما يحبه الذئب فيوفره له، وما يكرهه فيتجنبه، وأصبحت بينهما علاقة مثل علاقة الأصدقاء.

ويوضح السرحاني أن الذئاب تصبح عدوانية للغاية خلال موسم تزاوجها (من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار)، وبالتالي تُعزل لتجنب إقدامها على إيذاء أحد من أفراد الأسرة.