البث الحي
ابحث

حفظا للنعمة.. فائض أطعمة الخطوط القطرية من نصيب المحتاجين

من حفل توقيع الاتفاقية بين الخطوط القطرية ومركز حفظ النعمة (الأناضول)
من حفل توقيع الاتفاقية بين الخطوط القطرية ومركز حفظ النعمة (الأناضول)

اتفقت الشركة القطرية لتموين الطائرات الحكومية مع مركز حفظ النعمة الأهلي (مجتمعي) على إعادة توزيع فائض الأطعمة والمشروبات بالطائرات القطرية على العائلات الفقيرة في البلاد.

وذكرت الشركة -في بيان- أن من المقرر إعادة توزيع ما بين 200 إلى 300 كيلوغرام يوميا من الفاكهة والحبوب والمشروبات الغازية والألبان والشوكولاتة على العائلات الفقيرة في قطر بالتعاون مع مركز حفظ النعمة.

وقال مايكل وينر النائب الأول لرئيس الشركة القطرية لتموين الطائرات إن "الاتفاقية ستسهم في إيصال وجبات الطعام والمواد الغذائية المغلفة إلى الأشخاص المحتاجين في المجتمع المحلي".

وأعرب مسؤول العلاقات العامة في مركز "حفظ النعمة" يوسف الخليفي عن فخره بالتعاون مع الشركة القطرية لتموين الطائرات، بهدف توزيع فائض وجبات الطعام على الأشخاص المحتاجين في المجتمع القطري، وقال إن ذلك سيكون له أثر كبير في المجتمع.

وأطلقت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عام 2002 الشركة القطرية لتموين الطائرات لتصبح المزوّد الحصري لخدمات التموين للمجموعة ولشركات الطيران الدولية والصالات في مطار حمد الدولي بالدوحة.

ويهتم مركز حفظ النعمة الخيري بجمع الفائض من الأطعمة من المهرجانات وحفلات الزفاف والفنادق، ثم توسعت أنشطته لتشمل جمع الفائض من الملابس والأثاث والأجهزة الإلكترونية وغيرها من المستلزمات.

المصدر : وكالة الأناضول
كلمات مفتاحية:
متعلقات
موسم السياحة القطرية.. انطلاق مهرجان الإضاءة الدولي بمدينة لوسيل
بالفيديو.. سيرك روسي وعروض الأسود والنمور.. مهرجان الربيع بالدوحة يستقطب زواره
شاهد.. غواصون قطريون احتفلوا باليوم الوطني تحت الماء
رحلة الخطوط القطرية من نيوزيلندا للدوحة هي الأطول زمنا
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
في السودان.. ملوك الغابة تموت جوعا
أخطر عصابة بالبرازيل تفر من سجن في باراغواي
بالفيديو.. المسير الشتوي في عُمان.. صحة واستكشاف وفرصة للتلاقي
وزان المغربية.. مدينة تصوف عريقة يهددها النسيان والإهمال