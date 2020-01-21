حفظا للنعمة.. فائض أطعمة الخطوط القطرية من نصيب المحتاجين

اتفقت الشركة القطرية لتموين الطائرات الحكومية مع مركز حفظ النعمة الأهلي (مجتمعي) على إعادة توزيع فائض الأطعمة والمشروبات بالطائرات القطرية على العائلات الفقيرة في البلاد.

وذكرت الشركة -في بيان- أن من المقرر إعادة توزيع ما بين 200 إلى 300 كيلوغرام يوميا من الفاكهة والحبوب والمشروبات الغازية والألبان والشوكولاتة على العائلات الفقيرة في قطر بالتعاون مع مركز حفظ النعمة.

وقال مايكل وينر النائب الأول لرئيس الشركة القطرية لتموين الطائرات إن "الاتفاقية ستسهم في إيصال وجبات الطعام والمواد الغذائية المغلفة إلى الأشخاص المحتاجين في المجتمع المحلي".

وأعرب مسؤول العلاقات العامة في مركز "حفظ النعمة" يوسف الخليفي عن فخره بالتعاون مع الشركة القطرية لتموين الطائرات، بهدف توزيع فائض وجبات الطعام على الأشخاص المحتاجين في المجتمع القطري، وقال إن ذلك سيكون له أثر كبير في المجتمع.

وأطلقت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عام 2002 الشركة القطرية لتموين الطائرات لتصبح المزوّد الحصري لخدمات التموين للمجموعة ولشركات الطيران الدولية والصالات في مطار حمد الدولي بالدوحة.

ويهتم مركز حفظ النعمة الخيري بجمع الفائض من الأطعمة من المهرجانات وحفلات الزفاف والفنادق، ثم توسعت أنشطته لتشمل جمع الفائض من الملابس والأثاث والأجهزة الإلكترونية وغيرها من المستلزمات.