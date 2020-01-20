وزان المغربية.. مدينة تصوف عريقة يهددها النسيان والإهمال

مدينة وزان تسمى بدار الضمانة لما شكّلته من مأمن للمحتمين بها

مدينة وزان تسمى بدار الضمانة لما شكّلته من مأمن للمحتمين بها (الجزيرة)

تاريخ عريق

تقول بعض الروايات إن أصل المدينة يعود إلى عهد الرومان، وإنها شكلت طريقا تجاريا بين "وليلي" (مدينة رومانية بالوسط المغربي) وطنجة، في حين تخلص بعض التحقيقات التاريخية إلى أن مدينة وزان أسسها بنو مَرِين حوالي 786 للهجرة/ 1384-1385م، ونسبوا ذلك لمخطوط "الإشارة والبشارة في تاريخ بني مسارة" الذي يستند إلى مخطوطات بني مسارة -واحدة من أكبر القبائل الجبلية بالمنطقة- التي سجلت عن وزان ما وقع لهم بسوقها زمن المرابطين وأيام الموحدين من حروب مع قبيلة "مصمودة" في ذلك الوقت.

سلطة روحية

لم تظهر وزان بوضوح في كتب التاريخ إلا بعد نزوح مولاي عبد الله الشريف (1596-1678) في منتصف القرن الحادي عشر الهجري من جبل العلم (شمال المغرب) فأسس بها زاوية صوفية شاذلية عرفت بالزاوية الوزانية.

وبدأت المدينة منذ هذه الفترة تعرف اتساعا حضاريا وعلميا وثقافيا بموازاة مع الشهرة المتنامية للزاوية الوزانية، وأصبحت منارة للعلم ومحجا لمريدي المعرفة بينما كان لشيخها دور التحكيم والسلطة الروحية والمعرفية، وقام وأحفاده بأدوار حاسمة في الوساطة بين المخزن (النخبة الحاكمة أو النظام) وقبائل منطقة المدينة ومحيطها.

دار السقف واحدة من معالم وزان القديمة (الجزيرة)

خزّان ثقافي

لا تزال مدينة وزان تفرض إشعاعها الديني عبر بوابة السياحة الدينية واحتضان موسم مولاي عبد الله الشريف وملتقيات دولية حول التصوف والسماع الصوفي (الإنشاد). وتمتاز بموروث ثقافي خاص وتسمى المدينة الحصينة لخلوها من الحانات ولأنها شكلت على مر العصور ملتقى للطرق، في حين لم تُحط بأسوار ولا بوابات محصنة، ومثّلت دار ضمان (حصنا آمنا) لمن دخلها من الثوار والمتمردين.

وتشتهر المدينة بمعالمها المتعددة مثل ضريح مولاي عبد الله الشريف والحمام القديم والمسجد والمسيد (مدرسة أو كُتّاب لتعليم القرآن) والفرن، وساحة الزاوية والأقواس والدروب المحيطة بالزاوية، بالإضافة إلى ضريح مولاي التهامي الذي يعد مزارا بارزا ضمن مزارات عشاق التصوف والسياحة الدينية.

وتمتاز وزان بمعلمة باب فَتحة التي تعود إلى القرن السابع عشر وباب الجْمُوعة (باللهجة المحلية) وسوق الحايك الذي يحفظ نمط النسج القديم والسويقة وحي الملاح (ملجأ المهجرين اليهود من الأندلس).

وتحتفظ كل دروب وزان بمعمار قديم وبعضها بنمط العمارة الإسلامية التي تمتاز بانفتاح النوافذ لداخل الدار، ومن معالمها الحديثة مبنى الساعة بساحة المدينة بني على عهد الحماية الفرنسية.