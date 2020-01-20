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بالفيديو.. المسير الشتوي في عُمان.. صحة واستكشاف وفرصة للتلاقي

مازن المحفوظي-ولاية الخابورة/سلطنة عمان

تنتشر في سلطنة عمان، عند حلول فصل الشتاء، رياضة المسير الجبلي، بمشاركة مختلف الفئات السنية من الرجال والنساء.

ويحرص الكثيرون على الحضور، لأهداف الصحة والاستكشاف والتعرف على ماضي الآباء والأجداد، من طرق وحارات قديمة، كما يعتبرها البعض فرصة للتلاقي والتعارف.

وينظم هذه الرياضة المهتمون بها في مختلف ولايات السلطنة ومناطقها، ويقطع المشاركون عشرات الكيلومترات عبر المنحدرات ومسارات الأودية والمرتفعات الجبلية.

المصدر : الجزيرة
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