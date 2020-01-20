في السودان.. ملوك الغابة تموت جوعا

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وفي هذه الأثناء، تداعى عشرات الناشطين إلى تقديم عون طويل المدى للحيوانات، والعمل على إعادة تأهيل مكانها لتعيش في بيئة أفضل من الحالية وتلقى رعاية دائمة، حيث تضم الحديقة -علاوة على أقفاص الحيوانات البرية- عددا من الزواحف والطيور.

وشهدت الجزيرة نت اليوم الاثنين مساعي حثيثة يبذلها طبيبان بيطريان لمساعدة أسد كان متهالك القوة وغير قادر على تناول ما ألقى إليه من طعام.

وبعد معاينته، قال الطبيب مهند محمد الطيب إن وضع الأسد سيئ للغاية، إذ يعاني -حسب المؤشرات العامة- من سوء تغذية وجفاف.

وأضاف الطيب في حديثه للجزيرة نت أنه لم يستطع الحصول على عينة من دم الأسد بسبب ضعف الأوردة، علاوة على شعوره بالتوتر الشديد، وصعوبة التحكم فيه من أجل إكمال الفحوصات المعملية.

مدخل حديقة القرشي (مواقع التواصل)

وبحسب مدير حديقة القرشي بدر الدين سليمان فإن أطباء متطوعين نقلوا اللبؤة المريضة أمس الأحد إلى مركز للعلاج البيطري في ضاحية سوبا شرقي العاصمة.

وقبل إتمام عملية النقل جرت محاولات لإسعافها بتركيب محاليل وريدية، وأدوية علاجية لإعانتها على الوقوف، فتمكنت من ذلك لكنها لم تكن تقوى على تناول الطعام.

لكن الناشط عثمان صالح -وهو أول من بادر بنشر الصور الصادمة للأسود- أعلن بعد ظهر اليوم أن اللبؤة توفيت.

ويحمّل مدير الحديقة إدارة الحياة البرية مسؤولية التدهور الذي حل بالأسود بسبب الإهمال والتراخي في الإيفاء بالتزاماتها تجاه تغذية الحيوانات ورعايتها، مشيرا إلى أنها منذ نحو 4 أشهر لم تحضر أي لحوم لإطعامها.

كما يلفت إلى أن المرض هو ما أدى إلى تدهور الوضع الصحي للأسود بشكل ملحوظ، وأن المتابعة العلاجية كذلك مسؤولية الحياة البرية.

ويشير سليمان إلى أنه رغم انقطاع الحياة البرية طوال هذه المدة فإن إدارة الحديقة كانت تطعم الحيوانات، "لا كما أشيع أننا حرمناهم من الطعام لمدة أربعة أشهر".