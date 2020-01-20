أخطر عصابة بالبرازيل تفر من سجن في باراغواي

قالت حكومة باراغواي إن ما لا يقل عن 75 مسجونا -من بينهم أفراد في أخطر عصابة برازيلية- فروا من أحد سجون البلاد أمس الأحد بعد حفر نفق في عملية تعتقد الحكومة بأن مسؤولي السجن كانوا على علم بها.

وقالت وزيرة العدل سيسيليا بيريس للصحفيين إن خوان كاباليرو مدير سجن مدينة بيدرو الواقعة قرب الحدود مع البرازيل وستة مسؤولين آخرين أقيلوا من مهامهم.