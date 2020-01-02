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شرودر: هذا هو إكسير الحياة

شرودر قال إن العمل يمثل له "إكسير الحياة" (غيتي)
شرودر قال إن العمل يمثل له "إكسير الحياة" (غيتي)

ذكر المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، أن ممارسته لرياضة الغولف والعمل يحافظان على لياقته البدنية والذهنية.

وقال شرودر (75 عاما) في تصريحات لصحيفة "أوسنابروكر" الألمانية الصادرة الاثنين "عندما أرمي 9 كرات خلال ممارسة الغولف، فإن هذا يعني البقاء على مدار ساعتين في الهواء الطلق والسير لمسافة خمسة أو ستة كيلومترات أو أكثر خلال البحث عن الكرات".

وذكر شرودر أن العمل يمثل له "إكسير الحياة" ويساعده على الحفاظ على لياقته الذهنية، وقال "من دون عمل لن أشعر بالرضا، ولن يكون هذا جيدا أيضا بالنسبة للأشخاص المحيطين بي".

وينوي شرودر الاحتفال برأس السنة مع زوجته في العاصمة النمساوية فيينا، حيث قال "زوجتي تحب للغاية الموسيقى الكلاسيكية، لذلك سنحضر هناك مع أحد الأصدقاء المقربين حفل رأس السنة".

يذكر أن شرودر بعد أن غادر عالم السياسة شغل مناصب عدة، منها رئيس مجلس الإشراف والمراقبة في شركة خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم"، وعضو مجلس إدارة "روسنفت" الروسية للنفط.

المصدر : الألمانية
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