بالفيديو.. سيرك روسي وعروض الأسود والنمور.. مهرجان الربيع بالدوحة يستقطب زواره

عماد مراد-الدوحة

تتواصل في قطر فعاليات مهرجان الربيع الذي يهدف إلى تنشيط السياحة، من خلال أنشطة ترفيهية مختلفة، حيث تجذب تلك الفعاليات الأسر والزوار من مختلف الجنسيات إلى أماكن إقامتها في سوقي واقف والوكرة.

وتستهدف الفعاليات كافة الأعمار من خلال العديد من الفقرات الشيقة والجديدة التي تقدم للجمهور على مدار أيام المهرجان الذي يختتم في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري.

وتحوز فعالية السيرك الروسي بسوق الوكرة على النصيب الأكبر من الاهتمام لدى جمهور مهرجان الربيع، فيستقطب السيرك بفقراته الثلاث اليومية آلاف الأطفال وأسرهم، حيث تتنوع فقراته من العروض البهلوانية وخفة اليد وفقرة الأسود والنمور.

ويستمتع زوار المهرجان بعروض الفرق الشعبية الغنائية، وهي أربع فرق مختلفة من أكثر من دولة، وكذلك أربع فرق من المهرّجين الذين يمتعون الزوار في الواجهة البحرية المميزة لسوق الوكرة، بالإضافة إلى العديد من الألعاب التي توجه إلى شرائح مختلفة من الزوار.

أسباب النجاح

مدير سوق الوكرة خالد سيف السويدي اعتبر أن مهرجان الربيع هذا العام حقق نجاحا مبهرا بالنظر إلى حجم الإقبال على المهرجان الذي انطلق في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأرجع السويدي -في حديث للجزيرة نت- أسباب نجاح المهرجان إلى التنوع الكبير الذي شهدته الفعاليات في سوقي الوكرة وواقف، فضلا عن سهولة الوصول إلى أماكن الاحتفال عن طريق استخدام مترو الدوحة، بالإضافة إلى اعتدال درجة الحرارة وتزامن المهرجان مع العطلة السنوية.

وفي سوق واقف تجذب الفرق الشعبية المتنوعة التي تنتمي إلى عدد من الدول العربية والأجنبية آلاف الزوار الذين يتجمعون لمشاهدة عروض وأغاني الفلكلور الشعبي التي تقدمها الفرق المشاركة في ساحات سوق واقف وأزقته، بالإضافة إلى عروض المشاة التي تلاقي إقبالا كبيرا من الأطفال، وهم عبارة عن مجموعة من الفنانين والمهرجين من دول مختلفة، ينشرون البهجة والسرور في قلوب زوار المهرجان.

وعلى مسرح الفنان عبد العزيز ناصر في سوق واقف، يقام على هامش المهرجان حفلات غنائية، موزعة طوال أيام المهرجان، تستقطب نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.