مهرجان الأضواء بباريس.. جولة ليلية في عالم المحيطات

حفصة علمي-باريس

يسدل اليوم بحديقة النباتات في العاصمة الفرنسية باريس الستار على فعاليات مهرجان الأضواء بعد سلسلة من العروض المتتالية على مدى الأيام الماضية التي بعثت فيها مصابيح عملاقة -على شكل حيتان وأسماك مستوحاة من عالم المحيطات- أضواءها على الحديقة.

ونظم المهرجان متحف التاريخ الطبيعي بالتعاون مع مهرجان الأضواء الصيني، وحرص على تحقيق نجاح يفوق السنة الماضية بزيارة ما يقرب من 370 ألف شخص لحديقة النباتات التي أصبحت واحدة من أهم الأماكن التي يقصدها السياح في باريس.

واكتشف زوار المهرجان أشكال حياة البحار الرائعة والمدهشة في جو دافئ وأضواء مختلفة الألوان استمتع بها الكبار والصغار ضمن مغامرة فريدة من نوعها للغوص في عالم المحيطات.

مجسمات مبهرة

قام المنظمون بتركيب خمسين مجسما مضيئا ومئات الكائنات البحرية المؤلفة من تركيبات ضوئية يصل بعضها إلى ارتفاع عشرة أمتار وطول يبلغ ثلاثين مترا.

ويتضمن هذا التركيب الفني والشاعري مجموعة متنوعة من سمك المهرج والحيتان والبطاريق من المحيطات والقطب الشمالي، إضافة إلى السلاحف البحرية الضخمة والروبيان والدببة البيضاء العملاقة.

ويقول متحف التاريخ الطبيعي في بيان صحفي "إنها رحلة استثنائية تثير دهشة الصغار والكبار وتنمي فيهم الوعي بمدى هشاشة وضع المحيطات اليوم".

وتشكل المحيطات حوالي 70%من سطح الكوكب، وتتأثر حياة الكائنات التي تعيش فيها أو حولها بتغير المناخ بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه.