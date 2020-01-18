نتيجة الأكل أثناء قيادة السيارة.. غصة كلفتها 111 ألف دولار

تسببت غصة أثناء تناول الطعام في نوبة سعال لسائق سيارة في ولاية راينلاند بفالتس الألمانية الجمعة في فقدانه السيطرة على المركبة ووقوع حادث مروري مروع بلغت قيمة خسائره 100 ألف يورو (نحو111 ألف دولار).

وقالت الشرطة إن الحادث أدى إلى سقوط لوحة إعلانات وألحق أضرارا بسبع سيارات، وإن قائد السيارة الأولى (37 عاما) أبلغهم أنه أثناء سيره تعرض لغصة خلال تناوله للطعام تسببت في إصابته بنوبة سعال شديدة مما أدى إلى فقدانه السيطرة على مركبته.

وأضافت الشرطة أن السيارة انحرفت بالسائق عن الطريق واصطدمت بلوحة إعلانية مما ألحق أضرارا بأربع سيارات، في حين اصطدمت سيارته هو بثلاث مركبات أخرى.