في عمر 28.. وفاة أقصر رجل في العالم

توفي الجمعة النيبالي خاجيندرا تابا ماجار أقصر رجل (يمكنه المشي) في العالم، والبالغ طوله 67.08 سنتيمترا، في أحد المستشفيات بمدينة بوخارى (وسط نيبال) عن عمر 28 عاما؛ بسبب التهاب رئوي حاد، وذلك بعد يوم واحد من دخوله المستشفى.

وكانت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2010 أن ماجار هو أقصر رجل يستطيع المشي في العالم، قبل أن يتم عام 2012 تقسيم لقب أقصر رجل في العالم بين رجل متجول وآخر مقعد، ويتم تصنيف الفلبيني جونري بالاوينج (27 عاما) أقصر رجل في العالم في فئة غير المتجولين بطول 59.93 سنتيمترا.

وولع خاجيندرا تابا ماجار خلال حياته بالعزف على الأدوات الموسيقية والرقص، وحصل على لقب صاحب الرقم القياسي لأقصر شاب للذكور عندما تم قياس طوله عند 65.58 سنتيمترا.