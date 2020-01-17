شاهد: بوتين وبوش الابن يرقصان في عرض شعبي بروسيا

نشر الموقع الخاص للكرملين مقطعا مصورا يظهر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن في عرض راقص على أحد مسارح مدينة سوتشي الروسية.

وتم تصوير المقطع خلال اجتماع للرؤساء في سوتشي عام 2008، ويظهر مشاركة الرئيسين في عروض إحدى فرق الرقص الشعبي الروسية.

ويقوم الكرملين بنشر عدد من المقاطع المصورة والصور ضمن مشروع يعرف باسم "بوتين-عشرون سنة" يضم مجموعة من الصور والفيديوهات التي جرى تصويرها منذ تسلم بوتين الحكم عام 2000.

وانتخب بوتين في مارس/آذار 2000 رئيسا لروسيا بعدما رشحه الرئيس بوريس يلتسين لخلافته، وقال عنه "إنه سيستطيع توحيد المجتمع ويؤمن استمرارية الإصلاحات".