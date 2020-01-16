ليست حكرا على الأمهات.. وزير ياباني يحصل على إجازة أبوة لرعاية طفله

أعلن وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي الأربعاء أنه سيحصل على إجازة أبوة لمدة أسبوعين موزعة على ثلاثة أشهر لرعاية طفله الذي يتوقع أن يولد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وأنه سيراعي خلال طلب الإجازة واجباته البرلمانية والحكومية.

وأضاف في تصريحات لمجموعة من المسؤولين في الوزارة وصحفيين "طلب الإجازة كان قرارا صعبا لي، لكني أمضي قدما في خطة لتمهيد الطريق للموظفين الآخرين في وزارتي والآباء العاملين في أماكن أخرى، كان عليّ التفكير مرارا في الطريقة التي سأحصل بها على إجازة لرعاية طفل أو أخذ إجازة أبوة أثناء أداء واجبي العام كوزير للبيئة".

ويسعى كويزومي لأن يصبح قدوة جيدة للآباء العاملين في اليابان حيث يتغيب الرجال إلى حد كبير عن الاضطلاع بأدوارهم في رعاية الأطفال، ويقول "ما لم نغير الأجواء فمن المحتمل ألا يبدأ الموظفون الحكوميون الحصول على إجازة أبوة".

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن الحكومة بدأت مؤخرا في الترويج لإجازة الأبوة في ظل معاناة البلاد من شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد، وتبنت الشهر الماضي سياسة تسمح للموظفين الذكور بالحصول على إجازة أبوة لأكثر من شهر.

وتشتهر اليابان بأنظمة سخية لإجازة الأبوة وتتيح للرجال والنساء إجازة مدفوعة جزئيا لمدة تصل إلى 12 شهرا، غير أن عددا قليلا من الآباء الذين يرزقون بأطفال يقدم على أخذ إجازة في ظل ضغط العمل الشديد.

ويتجنب العديد من الآباء العاملين الحصول على إجازة أبوة خوفا من تأثيرها على حياتهم المهنية، وغالبا ما يواجه الذين يأملون في الحصول على إجازة تحذيرات من رؤساءهم أو زملائهم.