بالفيديو.. لاجئة سورية في تركيا تضع أربعة توائم

وضعت لاجئة سورية بتركيا أربعة توائم (ولدين وبنتين) في ولادة قيصرية بمستشفى مدينة مرسين للتعليم والبحث التركي، ضمن حالة فريدة تشهدها المدينة للمرة الأولى في تاريخها.

وعاش الزوجان نسرين حمود (21 عاما) والأب عبد المالك (27 عاما) فرحة غامرة بالمواليد الأربعة، وقررا تسميتهم رجب طيب وأمينة ومحمد وزينب، كما احتفى الكادر الطبي في المستشفى بهم، ووصفوها بالسابقة الأولى في مستشفى المدينة.

وقرّر الكادر الطبي في المستشفى وضع المواليد الأربعة في الحواضن لولادتهم المبكرة بعد سبعة أشهر ونصف الشهر من الحمل.

وأعرب الأب عن سعادته الغامرة بتوائمه الأربعة، وقال "نشكر الله، سيكون الله في عوننا بتربية أطفالنا رغم أنني وزوجتي سنعاني في تنشئتهم، إلا أننا سعداء بذلك".

وأضاف عبد المالك أن فرحته بتوائمه الأربعة جعلته ينسى المعاناة التي كابدها في سوريا، وأبدى أمله أن يحل الأمن في بلده ليعود إليه. في حين أعربت الأم عن شوقها لاحتضان أبنائها الأربعة.

وقال خبير التوليد والأمراض النسائية في المستشفى خيري غوربستان إن الحالة الصحية للأم والأطفال جيدة، وأكد أنهم يراقبون عن كثب أوضاعهم الصحية.

ولفت خبير العناية المشددة للولادات الحديثة الطبيب مصطفى أقجالي إلى حماستهم الكبيرة لاستقبالهم أربعة توائم في ولاية مرسين لأول مرة، وقال "إنها الحالة الأولى في مستشفى المدينة، وقمنا ببذل ما بوسعنا من أجلّ سلامة الأم والمواليد، وخصصنا أربع حواضن لهم، واتخذنا كل التدابير، والأمور جيدة الآن وتحت سيطرتنا".