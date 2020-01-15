موسم السياحة القطرية.. انطلاق مهرجان الإضاءة الدولي بمدينة لوسيل
|جانب من ممشى المارينا على شاطئ لوسيل (الجزيرة)
ويقول المنظمون إنهم كانوا يسعون منذ البداية إلى أن ينمو المهرجان عاما بعد عام، حتى يصبح واحدا من أكثر مهرجانات الإضاءة إبداعا وإلهاما في العالم.
ولمنح المهرجان طابعا محليا، يتيح القيام برحلات عبر القوارب القطرية التراثية ومشاهدة المنشآت الفنية من شاطئ البحر.
|رحلات بالقوارب التراثية لمشاهدة فعاليات مهرجان الإضاءة (الجزيرة)
ويتضمن المهرجان فعاليات رياضية وترفيهية وفنية، وأخرى مخصصة للأطفال. ومن أكثر هذه الفعاليات استقطابا لاهتمام الجمهور، العرض المائي الذي يقدم تصاميم متحركة ثلاثية الأبعاد تنعكس على رذاذ ماء البحر الذي يتم ضخه على الشاطئ.
|عرض مائي جديد يقدم كل نصف ساعة (الجزيرة)
ويعد هذه المهرجان نسخة محلية لمهرجان دولي مخصص للفنون الضوئية والوسائط الرقمية، وقد اختار المنظمون له شعار "مدن ساطعة، حياة ساطعة".
|تناغم الماء والموسيقى في لوحة مضيئة (الجزيرة)
وتعد مدينة لوسيل التي تستضيف المهرجان من أهم المعالم السياحية الحديثة في دولة قطر، فهي ما زالت في بعض أحيائها قيد الإنشاء، ومن المقرر أن تضم مدينة ترفيهية عملاقة ومساحات سكنية وترفيهية وتجارية ضخمة.
|ممر مائي ضمن فعاليات المهرجان (الجزيرة)
أما أهم معالم الجذب المنتظرة لهذه المدينة، فهو ملعب لوسيل الذي ما زال قيد الإنشاء، وستتجه إليه أنظار العالم عندما يستضيف مباراتي الافتتاح والختام لنهائيات مونديال 2022.
|مدينة لوسيل ستكون من أبرز معالم دولة قطر (الجزيرة)
- اتهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة.. عزل ترامب في طريقه لمجلس الشيوخ
- الطائرة الأوكرانية.. فيديو جديد يظهر إصابتها بصاروخين إيرانيين
- رسالة أثارت الجدل.. ماذا طلب الرئيس التونسي من الأحزاب؟
- حصلت عليها الجزيرة نت.. ورقة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا إلى مؤتمر برلين
- خلال زيارة وزير الخارجية القطري.. بغداد والدوحة تؤكدان التنسيق لحفظ أمن المنطقة