موسم السياحة القطرية.. انطلاق مهرجان الإضاءة الدولي بمدينة لوسيل

توهج شاطئ لوسيل في شمال الدوحة مساء اليوم الأربعاء مع انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الإضاءة الدولي، الذي يتوقع أن يجتذب خلال أربعة أيام الآلاف من الزوار والسياح، وأن يرسخ مكانة قطر كوجهة سياحية وثقافية بارزة في المنطقة.

شاشة الاستقبال في مهرجان الإضاءة (الجزيرة)