الادعاء اللبناني يتهم زوج نانسي عجرم بجناية القتل العمد
اتهم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان زوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم بجرم قتل المواطن السوري محمد الموسى، وأُحيل الاتهام إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.
وتعليقا على القرار، قال غابي جرمانوس محامي الدفاع عن فادي الهاشم في بيان "لم نستغرب الادعاء الراهن كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم كان دفاعا مشروعا عن النفس".
وكان القضاء اللبناني أصدر الأحد الماضي قرارا بتوقيف زوج الفنانة لإطلاقه النار على المواطن السوري بدعوى تسلله إلى منزله في قضاء كسروان بغرض السرقة.
بينما تقول رواية أخرى إن الشاب السوري كان يعمل لدى الفنانة نانسي عجرم وزوجها ولم يتسلم مستحقاته منذ فترة وجاء للمطالبة بها.
نانسي تعزي
من جهتها، عزت نانسي عائلة القتيل مؤكدة أن ما حدث جاء " كردة فعل طبيعية من أب شاهد رجلا غريبا يدخل إلى حرمة منزله"، مضيفة "لو كان لبنانيا أو قريبا له لكن تصرف بالطريقة ذاتها".
من جانبها، نفت عائلة القتيل أن يكون لنجلها أي علاقة بالاتهامات الموجهة إليه، وتؤكد أنه كان يعمل لصالح عجرم، وتعتبر العائلة ما جرى مجرد محاولة للتغطية على ما حصل.
وفي هذا الصدد، قالت والدة القتيل للجزيرة "هذه تمثيلية هم ألفوها وأخرجوها وأنتجوها والذي في الفيديو ليس ابني، هل هناك سارق يسرق بمسدس بلاستيكي؟".
ولا تزال الحادثة تثير تفاعلات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، فبينما تضامن البعض مع الفنانة اللبنانية ووضع الجريمة في خانة الدفاع عن النفس، شكك آخرون برواية عجرم وزوجها، مشيرين إلى أن القتيل كان أحد العاملين في منزلها.
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