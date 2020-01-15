سوق الصالحية للأحجار الكريمة بمصر.. هنا يُصنع الجمال

حسن المصري-القاهرة

فيروز، زمرد، مرجان.. كلها أسماء لأحجار كريمة ذات ألوان خلابة، كلما مر عليها الزمن ازدادت جمالا وتألقا وإبهارا، ومن هنا يأتي سر الصنعة كما يقول العمال المهرة داخل ورش صناعة الأحجار الكريمة في قلب القاهرة الفاطمية.

سوق الصالحية يتخذ اسمه من مدرسة الصالحية التي بناها الملك الصالح نجم الدين أيوب المتوفى عام 647 هـ 1249م، ويعتمد عليه العديد من تجار التجزئة في كل ربوع مصر، حيث يمكن اعتباره السوق المركزي لتجارة الأحجار الكريمة الأصلية والمقلدة وصناعة الحُلي، ويضم نحو عشرين متجرا والعشرات من الورش الصغيرة.

تقول الروايات الشعبية -التي يتناقلها أبناء السوق- إن البداية كانت عبر طالب علم جاء من الصين للدراسة في الأزهر، وجلب معه العديد من الأحجار الكريمة ليتاجر فيها، واتخذ من تلك الحارة الصغيرة مقرا.

يوضح أحمد جابر (صاحب ورشة) إنه يعمل بهذا المجال منذ نحو ثلاثين عاما، لافتا إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الأحجار الكريمة وبين الإنسان، فهي تعد وسيلة مثالية للتخلص من الطاقة السلبية بما تحمله من عناصر جمالية وألوان مختلفة ومتنوعة.

ويقول للجزيرة نت إن الأحجار الكريمة ارتبطت بالإنسان منذ آلاف السنين، فقدماء المصريين من الفراعنة كانوا يضعون الفيروز والزمرد المصري والمرجان واللازورد في مقابرهم لتضفي عليها جمالا.

وأوضح أن الأحجار الكريمة تتفاوت في أسعارها حسب النوع والخامة ودرجة الجودة، فهناك حجر يبدأ من عشرين جنيها وحتى ألف جنيه (الدولار نحو 16 جنيها).

وأشار جابر إلى أن المهنة ترتبط بالسياحة على اعتبار أن السياح يعشقون الحلي المصنوعة من الأحجار الكريمة، إلا أن ضعف معدل السياحة خلال الأعوام الأخيرة تسبب في تعطيل السوق وإيجاد حالة من الركود.