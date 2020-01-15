ثلوج في السعودية.. البياض يكسو تبوك ودرجة الحرارة 15 تحت الصفر

تداول رواد مواقع التواصل تويتر صورا ومقاطع فيديو لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية والمرتفعات في منطقة تبوك (شمالي السعودية)، في مشاهد جميلة تجذب الزوار وأهالي المنطقة، وسط درجات حرارة بلغت 15 تحت الصفر.

واكتست مرتفعات جبال اللوز ومناطق علقان وظهر بمنطقة تبوك بالبياض، مما جعل أهالي المنطقة والزوار يخرجون للنزهة والتقاط الصور ومقاطع الفيديو ونشرها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

من ثلوج منطقة علقان صباح اليوم ❄️🤍#ثلوج_تبوك pic.twitter.com/jQTWtbYlSA — سالم العطوي (@salem_photo) January 10, 2020

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن خبراء الطقس أن الكتلة الهوائية للبرودة القارسة لا تزال تتوغل في أجواء السعودية، وتنتشر في معظم المناطق، وستبلغ ذروتها منتصف الأسبوع الجاري.

كما أفاد الخبراء بأن درجة الحرارة بلغت مع هذه الثلوج على قمم جبال اللوز (شمال غربي تبوك) نحو سبع درجات تحت الصفر، ودرجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 15 درجة تحت الصفر، في حين تراوح عمق الثلوج الساقطة بين ثلاثة وأربعة سنتيمترات.