البث الحي
ابحث

ثلوج في السعودية.. البياض يكسو تبوك ودرجة الحرارة 15 تحت الصفر

الثلوج تسقط عادة في منطقة تبوك شمالي المملكة (واس)
الثلوج تسقط عادة في منطقة تبوك شمالي المملكة (واس)
تداول رواد مواقع التواصل تويتر صورا ومقاطع فيديو لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية والمرتفعات في منطقة تبوك (شمالي السعودية)، في مشاهد جميلة تجذب الزوار وأهالي المنطقة، وسط درجات حرارة بلغت 15 تحت الصفر.

واكتست مرتفعات جبال اللوز ومناطق علقان وظهر بمنطقة تبوك بالبياض، مما جعل أهالي المنطقة والزوار يخرجون للنزهة والتقاط الصور ومقاطع الفيديو ونشرها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن خبراء الطقس أن الكتلة الهوائية للبرودة القارسة لا تزال تتوغل في أجواء السعودية، وتنتشر في معظم المناطق، وستبلغ ذروتها منتصف الأسبوع الجاري.

كما أفاد الخبراء بأن درجة الحرارة بلغت مع هذه الثلوج على قمم جبال اللوز (شمال غربي تبوك) نحو سبع درجات تحت الصفر، ودرجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 15 درجة تحت الصفر، في حين تراوح عمق الثلوج الساقطة بين ثلاثة وأربعة سنتيمترات.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية:
متعلقات
طقس شتوي نادر يجتاح منطقة الخليج
الأتربة تجتاح الخليج وثلوج بتبوك
الثلوج تغطي صحراء السعودية
موجة برد تجتاح الخليج والعراق والشام
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
أغنى رجل في العالم تبرع لضحايا حرائق أستراليا.. كم دفع؟
لقمة العيش بين السماء والأرض.. عمال السقالات بمصر يتحدون المخاطر
اعتزال الحياة الملكية.. صرامة الملكة إليزابيث من ديانا إلى ميغان
لم يباليا بخطورته.. فلبينيان يقيمان مراسم زواجهما قرب بركان تال