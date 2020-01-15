ثلوج في السعودية.. البياض يكسو تبوك ودرجة الحرارة 15 تحت الصفر
واكتست مرتفعات جبال اللوز ومناطق علقان وظهر بمنطقة تبوك بالبياض، مما جعل أهالي المنطقة والزوار يخرجون للنزهة والتقاط الصور ومقاطع الفيديو ونشرها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
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ونقلت وسائل إعلام سعودية عن خبراء الطقس أن الكتلة الهوائية للبرودة القارسة لا تزال تتوغل في أجواء السعودية، وتنتشر في معظم المناطق، وستبلغ ذروتها منتصف الأسبوع الجاري.
كما أفاد الخبراء بأن درجة الحرارة بلغت مع هذه الثلوج على قمم جبال اللوز (شمال غربي تبوك) نحو سبع درجات تحت الصفر، ودرجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 15 درجة تحت الصفر، في حين تراوح عمق الثلوج الساقطة بين ثلاثة وأربعة سنتيمترات.
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