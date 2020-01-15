إعلان أسماء المشاركين في برنامج زمالة الجزيرة 2020

أعلن معهد الجزيرة للإعلام عن أسماء الصحفيين المشاركين في برنامج زمالة الجزيرة لعام 2020 في نسخته الثالثه، والتي ستضم ثمانية صحفيين وباحثين في الإعلام من مختلف الدول العربية.

وتقدّم لهذه النسخة من البرنامج أكثر من 200 طلب مشاركة، تم فرزها من قبل لجنة الاختيار التي احتوت على خبراء من مختلف قطاعات شبكة الجزيرة الإعلامية، وتقييمها استنادا على عدة معايير، أهمها جودة التصور البحثي المقدم ورصانته أكاديميا وأهميته للمجتمع الصحفي.

وجاءت التصوّرات البحثية المشاركة في هذه النسخة التي نالت على أعلى تقييم من قبل لجنة الاختيار، كالآتي:

شيماء بوليفة (المغرب):

محتوى المستخدمين على مواقع التواصل والمصادر الإخبارية في المؤسسات الإعلامية؛ بنية المصادر الإخبارية في زمن مواقع التواصل الاجتماعي.

سمية اليعقوبي (عُمان):

التدوين الصوتي في بودكاست الجزيرة (متطلبات العمل وفلسفة المضامين والتحديات).

أنس الدويبي (ليبيا):

الفيلم الوثائقي القصير للمنصات الرقمية؛ التجارب الأجنبية، دراسة حالة.

عزيزة محمد نور (السودان):

تحديد التقاطعات بين الصحفي والمواطن، وتقنين دورهما في إثراء المحتوى باستخدام الهاتف المحمول.

محمد طاهر زين (تشاد):

رحلة الصحافة في تشاد من الورقي إلى الرقمي.

عادل خالدي (الجزائر):

فيسبوك يؤسس لصحافة المواطن في الجزائر.

صفاء بكر سعيد (فلسطين):

الدعاية في وسائل الإعلام التفاعلي: خطاب الدعاية الإسرائيلي في الإعلام التفاعلي الموجه إلى الشرق الأوسط، وتفاعل المجتمع العربي معها.

نجوى الصديق بن وهيبة (ليبيا):

وحصلت على زمالة محمود حسين المخصصة للأبحاث التي تعالج قضايا الصحافة وحقوق الإنسان، عن تصورها البحثي المعنون بـ"تعدد السرديات في تغطية قصص اللاجئين وطالبي اللجوء".

وسيبدأ برنامج زمالة الجزيرة أنشطته في الأول من فبراير/شباط القادم، حيث سيُنجز الصحفيون المشاركون أبحاثهم داخل مقر شبكة الجزيرة الإعلامية، وعلى مدى شهرين متواصلين، ينخرطون فيها بأجواء العمل داخل قطاعات الشبكة المختلفة، ليكتسبوا الخبرة اللازمة لإنجاز تلك الأبحاث، تحت إشراف أكاديمي مباشر من قبل نخبة من الباحثين الإعلاميين في الشبكة.