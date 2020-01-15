أغنى رجل في العالم تبرع لضحايا حرائق أستراليا.. كم دفع؟

تبرع الملياردير الأميركي وصاحب شركات أمازون جيف بيزوس بمليون دولار أسترالي (نحو 690 ألف دولار أميركي) من حساب شركاته لضحايا حرائق غابات أستراليا، وكتب في تدوينة عبر حسابه على موقع إنستغرام "قلوبنا مع الأستراليين وهم يتعاملون مع حرائق الغابات المدمرة؛ تتبرع أمازون بمبلغ مليون دولار أسترالي لمساعدتهم".



وكان جيف احتفل بذكرى يوم ميلاده الاثنين وهو لا يزال أغنى رجل في العالم، متفوقا على بيل غيتس، رغم أن عام 2019 كان كارثيا بالنسبة له على المستوى المالي.

وخصصت السلطات الأسترالية 35 مليون دولار لاستعادة الحياة البرية التي دمرتها حرائق الغابات. وقال وزير المالية الأسترالي في تغريدة على موقع تويتر "أعلنا مساهمة مبدئية بقيمة خمسين مليون دولار أسترالي (34.5 مليون دولار أميركي) لتسهيل العمل الفوري لحماية الحياة البرية بعد حرائق الغابات، والعمل بشكل مشترك مع منظمات أخرى للتخطيط الحثيث لاستعادة الحياة".

Jeff Bezos caught flak on Twitter for his $690,000 donation to the Australian wildfire crisis. Critics felt that the Amazon CEO, who is worth $110 billion, could have done more. https://t.co/wM5oZstCmn — Frank Winfield (@FrankWinfield4) January 13, 2020

وتسببت الحرائق المندلعة منذ أشهر في مقتل 28 شخصا، وأتت على نحو عشرة ملايين هكتار من الغابات، ودمرت أكثر من ثلاثة آلاف منزل، وأثرت على أكثر من مليار حيوان، وقد ينخفض عدد حيوانات الكوالا في المنطقة بنسبة 30%.