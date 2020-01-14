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لم يباليا بخطورته.. فلبينيان يقيمان مراسم زواجهما قرب بركان تال

الزوجان ظهرا في حالة هدوء ورباطة جأش أثناء مراسم الحفل غير عابئين بخطورة البركان (مواقع التواصل)
الزوجان ظهرا في حالة هدوء ورباطة جأش أثناء مراسم الحفل غير عابئين بخطورة البركان (مواقع التواصل)

أصرّ زوجان في إقليم كافايت بالفلبين الأحد الماضي على إقامة مراسم حفل زفافهما على مقربة من بركان تال، غير عابئين باحتمال ثورانه، فتبادلا عهود الزواج تحت سحابة عملاقة من الدخان والرماد الصادر عنه.

وقال مصور حفل الزفاف راندولف إيفان "الأجواء كانت هادئة على نحو مدهش، رغم سحب الدخان الكبيرة التي كانت ظاهرة بشكل كبير في منطقة الحفل".

وروى إيفان كيف بدأ البركان ‬‬إطلاق الدخان قبل ساعة أو ساعتين من بدء الزفاف، وقال إن الرماد ظل يتساقط على الحفل عند نهاية المراسم، وإن الزوجين لم يعيرا اهتماما للأجواء المثيرة للقلق، وكانا في حالة من الهدوء‭‭ ‬‬ورباطة الجأش أثناء المراسم كلها.

الزوجان احتفلا بزفافهما تحت غبار البركان (مواقع التواصل)

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي باندهاش مع اللقطات المصورة للزوجين والحفل الذي أقيم في خيمة بيضاء مضاءة بأنوار جذابة تحت سحب الدخان وأضواء البرق.

وأجبرت السلطات أكثر من 24 ألف شخص على إخلاء منازلهم في الجزيرة البركانية التي يقع فيها بركان تال إلى الجنوب من وسط مانيلا وفي المنطقة المحيطة به مباشرة.

وأوقفت المدارس والشركات في العاصمة الفلبينية مانيلا أنشطتها الاثنين، بعدما أطلق البركان سحبا من الرماد في أنحاء المدينة، وحذر خبراء الزلازل من احتمال ثورانه في أي وقت وحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت رئيسة الأبحاث في معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل ماريا أنطونيا بورناس للصحفيين "لقد فاجأتنا سرعة النشاط البركاني.. رصدنا حمما لا تزال عميقة ولم تصل للسطح بعد، لكننا نتوقع ثورانا خطيرا في أي وقت".

المصدر : وكالات
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