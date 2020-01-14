لم يباليا بخطورته.. فلبينيان يقيمان مراسم زواجهما قرب بركان تال

أصرّ زوجان في إقليم كافايت بالفلبين الأحد الماضي على إقامة مراسم حفل زفافهما على مقربة من بركان تال، غير عابئين باحتمال ثورانه، فتبادلا عهود الزواج تحت سحابة عملاقة من الدخان والرماد الصادر عنه.

وقال مصور حفل الزفاف راندولف إيفان "الأجواء كانت هادئة على نحو مدهش، رغم سحب الدخان الكبيرة التي كانت ظاهرة بشكل كبير في منطقة الحفل".

وروى إيفان كيف بدأ البركان ‬‬إطلاق الدخان قبل ساعة أو ساعتين من بدء الزفاف، وقال إن الرماد ظل يتساقط على الحفل عند نهاية المراسم، وإن الزوجين لم يعيرا اهتماما للأجواء المثيرة للقلق، وكانا في حالة من الهدوء‭‭ ‬‬ورباطة الجأش أثناء المراسم كلها.