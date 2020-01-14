قتل وتهريب ذهب.. السر الذي أخفاه كارلوس غصن عن والده

أفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن كتابا ينتظر صدوره في فبراير/شباط المقبل بفرنسا سيكشف عن أن جورج غصن -والد الرئيس السابق لنيسان ورينو كارلوس غصن الهارب مؤخرا من اليابان إلى لبنان- كان مهربا للماس وقاتلا، وأنه قضى أكثر من عشرة أعوام سجينا في لبنان بسبب تورطه في جريمة قتل قس خلال الستينيات والسبعينيات.

وأوضحت الصحيفة أن الكتاب الذي سيحمل عنوان" الهارب" سيظهر أن مسألة التورط في القضايا والتردد على المحاكم متجذرة في عائلة كارلوس غصن، بعدما سبق لوالده جورج غصن أن تورط في جريدة قتل رجل دين مسيحي في لبنان جرت وقائعها عام 1960، ويرجح أن تكون دوافعها مالية بسبب تورطهما سويا في تهريب الماس والذهب والعملات الصعبة والمخدرات.

وكان كارلوس غصن صوّر نفسه على أنه ابن لعائلة متدينة مجتهدة في سيرة ذاتية كتبها عندما كان في قمة صناعة السيارات العالمية قبل أن تكشف وسائل إعلام غربية أنه يخف سرا عميقا متعلقا بوالده يتعلق بتورطه في جريمة قتل خلال فترة الستينيات من القرن الماضي.