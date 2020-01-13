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رئيس الوزراء الياباني بالفروة الشتوية في السعودية

آبي أثناء استقبال محمد بن سلمان له في مخيم شتوي بمنطقة العلا السياحية (مواقع التواصل)
آبي أثناء استقبال محمد بن سلمان له في مخيم شتوي بمنطقة العلا السياحية (مواقع التواصل)
نشر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عبر صفحته على تويتر صورا يرتدي فيها زيا عربيا شتويا (الفروة)، أثناء استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان له في مخيم شتوي بمنطقة العلا السياحية شمالي غربي السعودية.

وشكر شينزو آبي في تغريدة أخرى السعودية على ما وصفه بالضيافة التقليدية في الصحراء.

حسابات وزارة الخارجية السعودية والسفارة السعودية باليابان بالإضافة إلى "اليابان بالعربي" على تويتر، تفاعلت مع الضيافة ونشرت صورا إضافية.

يذكر أن السعودية تسعى لجذب السياح الدوليين إلى المناطق القريبة من العلا التابعة للمدينة المنورة.

وتحتضن العلا فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الذي يحضره نجوم الغناء، وهو ما يلقى انتقادات واسعة بسبب تنظيمه في مدائن صالح وبمناطق قريبة من المدينة المنورة.

ويجري رئيس الوزراء الياباني زيارة إلى السعودية، التقى خلالها بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، لبحث الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن آبي اطلع أثناء جلسته مع ولي العهد في "بيت الشعر" بالعلا، على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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