هربا من الضوضاء.. الدمشقيون يلوذون بتاريخ مدينتهم القديمة

منتصر أبو نبوت-دمشق

تنقل عينيها يمنة ويسرة أثناء دخولها إلى أحياء دمشق القديمة من خلال باب توما وتتمعن جيدا في ذلك الباب الحجري القديم ثم تسير بجانبه حتى تعبر بقايا سور دمشق الذي يؤدي إلى تاريخ عريق وطويل عاشته تلك الأبنية والجدران الأثرية.

وتزور هيا عبدو أحياء مدينتها القديمة بشكل دائم وتنتقل -كلما وصلت بجانب دكاكين تحافظ على مهن يدوية- بين أحياء شامخة نحو عصور كانت فيها دمشق عاصمة الدنيا فترة ازدهارها.. شعور يتكرر لديها في كل لحظة تدخل فيها إلى المدينة العتيقة عبر أي من الأبواب السبعة التي لا تزال معابر أساسية للوصول إلى عمق مدينة الياسمين.

بين الحاضر والماضي

عند جدران منازل ودكاكين دمشق القديمة القريبة من أبوابها السبعة تجد هيا فسحة تترك خلالها الحاضر، وتقول في حديثها للجزيرة نت إن الحاضر السيئ الذي تعشيه سوريا يجعلها تبحث دائما عن متنفس يبعدها عن الأجواء المشحونة في العاصمة، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من السفر أبدا خارج سوريا ولا حتى إلى المحافظات الأخرى، مما دفعها للبحث عن ماضٍ في ظل حاضر مجهول ومقيت، على حد وصفها.

أبواب مختلفة تؤدي إلى داخل المدينة القديمة لدمشق (رويترز)