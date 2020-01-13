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بالفيديو- المصري أبو صلاح.. بائع شاي يطلق تطبيقا للمشروبات

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محمد السيد-القاهرة

في وسط القاهرة، اتخذ الثلاثيني المصري قاسم أبو صلاح من بيع الشاي والقهوة مهنة له منذ سنوات، عبر التجول في الشارع، لكنه قبل ثلاثة أشهر أسس -بمساعدة أصدقاء له- أول تطبيق في مصر مخصصا للمشروبات.

واعتمد أبو صلاح على استخدام تطبيق خاص بعمله لزيادة دخله، وهو يقدم نموذجا للشباب الذين يكافحون مثله من أجل الانتشار والكسب الحلال.

ويحرص أبو صلاح -الذي يبدأ يومه في التاسعة صباحا- على الظهور أمام الناس بالشكل الجذاب بارتداء قميص وربطة عنق، ويحمل على يديه المشروبات المتنوعة.

يتضمن التطبيق خدمة الطلب وتحديد وقت التسليم، وأقصى مدة زمنية لتسليم المشروب خمس دقائق للمنطقة التي يتجول فيها.

ومن خلال التطبيق وفّر أبو صلاح فرصة لخمسة من الشباب للعمل معه، كي يتمكن من تلبية جميع الطلبات المتزايدة، ويأمل أن تنتشر هذه الفكرة في جميع المدن المصرية.

المصدر : الجزيرة
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