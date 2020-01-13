شهرتها بازدياد.. أسواق الـ"بازار" بإسطنبول تستقطب الأتراك والعرب والسياح

وتعتبر هذه الأسواق مقصدا مهما لجزء كبير من الجالية العربية المقيمة في إسطنبول التي ارتفعت أعدادها خلال السنوات الأخيرة، ووجهة مفضلة للعائلات التركية والأجنبية دون استثناء.

معروضات متنوعة في أسواق البازار (الأناضول)

وتتعاون مؤسسات الدولة مع البلديات من أجل تسهيل عمل هذه الأسواق بشكل دوري، ويخصص كل حي مكانا مركزيا معروفا بأنه السوق الأسبوعي، ويخضع لرقابة من قبل الأجهزة المعنية تشمل حركة السوق والبيع والشراء، بينما تخصص أحياء أخرى ساحات عامة أو شوارع مركزية يتم إغلاق المرور فيها يوم السوق لتبدأ عمليات البيع والتسوق منذ الصباح الباكر وحتى ساعات المساء، وسط حركة كبيرة جدا.

موعد أسبوعي

يكاد كل سكان الحي يمرون على الأسواق هذه من أجل التسوق، فهي تشكل حدثا أسبوعيا دوريا متراتبا يتم التسوق فيها لأسبوع كامل من الخضار والفاكهة والحاجات الأخرى الأساسية.

ويمثل القسم المخصص للخضار والفاكهة -الذي يضم جميع الأنواع الموسمية- الجزء الأكثر بروزا في السوق، وتقدم طازجة بشكل كبير وتستقطب اهتمام الزبائن.

ويتميز قسم الخضار والفاكهة بتوفر مختلف الأنواع والمستويات بما يناسب كل الفئات الاجتماعية والاقتصادية، وتتوزع على أصناف بين درجة أولى وثانية.

وتتوفر في هذه الأسواق المنتجات الموسمية التي لا توجد في المتاجر بعض الأحيان، فتكون مناسبة لكافة الأذواق ولا سيما في مدينة إسطنبول التي تشكل نموذجا للتنوع السكاني وفسيفساء اجتماعية من كل مناطق تركيا والعالم.

ويعتبر البازار أيضا المركز المفضل لكل السكان الراغبين في تحضير مؤونة الشتاء، خاصة عند توفر الخضار والفاكهة في الصيف، فيتم شراؤها طازجة وإعدادها للتخزين لتكون متوفرة بالشكل المناسب شتاء.

العرب المقيمون في إسطنبول يترددون باستمرار على أسواق البازار (الأناضول)

الحاجيات الأساسية

إلى جانب الخضار والفاكهة، تباع المنتجات الأساسية من الأسماك بمختلف أنواعها البحرية ومن مزارع الأسماك، وتتوافر عشرات الأصناف منها في ركن من السوق فضلا عن مأكولات بحرية أخرى.

كما تتوفر في السوق أنواع من الألبان والأجبان المختلفة ومنتجات الزيتون وزيوتها المتنوعة والمخللات والمعجنات وأنواع من الخبز، ومنتجات بقية الولايات التركية التي تجتذب أبناءها المقيمين في إسطنبول.

ويخصص مكان واسع من السوق لتقديم الحاجات الأساسية للمطابخ من معدات ومستلزمات، وتتوفر خيارات عديدة ومنتجات مخصصة للمطابخ من صحون وقدور وحاجيات أخرى.

الخضروات والفواكه تميز أسواق البازار في إسطنبول (الأناضول)

هذا التنوع الكبير في السوق وسعته وخياراته المتعددة يجعله مركزا كبير للتسوق أسبوعيا، يبدأ صباحا بوضع الطاولات والعربات المخصصة وتغطية سقف الشوارع في حال كان السوق في الأزقة والشوارع، ويستمر حتى حلول المساء.