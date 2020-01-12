ما حكاية الكيس البلاستيكي والكرسي المنخفض لوزير الدفاع السوري؟

أثارت لقطات لوزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر مرتديا كيسا بلاستيكيا في واحدة من قدميه ونسي وضعه على الثانية داخل الجامع الأموي الكبير في دمشق خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي لسوريا.

وزير الدفاع السوري دائما مذلول واليوم ملبسينوا حذاء كل فردة شكل 🤣 pic.twitter.com/wGz30c1VbE — Baron Aboudy (@AboudyBaron) January 8, 2020

وأظهرت صور أخرى نشرها حساب رئاسة الجمهورية السورية عبر فيسبوك وجود الوزير ذاته على يسار الأسد جالسًا على كرسي منخفض بعكس نظيره الروسي، مما أظهره أقصر من بقية الحضور بكثير.

وتساءل الناشطون على مواقع التواصل حول سبب ظهور وزير الدفاع بذلك الشكل، وهل هناك تعمد لتخصيص كرسي ذي ظهر منخفض له أو أنها محض مصادفة؟!

وأطلق ناشطون وسم "#خلصوا_الأكياس" تضامنا مع وزير الدفاع السوري، بسبب ظهوره المتكرر في لقطات تدعو للسخرية في لقاء الرئيسين بشار الأسد وبوتين بدمشق.