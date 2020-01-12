ما حكاية الكيس البلاستيكي والكرسي المنخفض لوزير الدفاع السوري؟
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وأظهرت صور أخرى نشرها حساب رئاسة الجمهورية السورية عبر فيسبوك وجود الوزير ذاته على يسار الأسد جالسًا على كرسي منخفض بعكس نظيره الروسي، مما أظهره أقصر من بقية الحضور بكثير.
وتساءل الناشطون على مواقع التواصل حول سبب ظهور وزير الدفاع بذلك الشكل، وهل هناك تعمد لتخصيص كرسي ذي ظهر منخفض له أو أنها محض مصادفة؟!
وأطلق ناشطون وسم "#خلصوا_الأكياس" تضامنا مع وزير الدفاع السوري، بسبب ظهوره المتكرر في لقطات تدعو للسخرية في لقاء الرئيسين بشار الأسد وبوتين بدمشق.
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