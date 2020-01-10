الهند.. بلاغات بوقوع حادثة اغتصاب كل 15 دقيقة
أظهرت بيانات حكومية بالهند أن سلطات البلاد تلقت بلاغات تفيد بوقوع حالة اغتصاب كل 15 دقيقة خلال عام 2018، رغم أن هذه البلاغات لا تشمل الحالات التي تنتهي بالقتل، مما يكرس فكرة أن الهند واحدة من أسوأ الأماكن بالنسبة للإناث.
ووصل عدد الحالات التي أبلغ عنها النساء في البلاد عام 2018 نحو 34 ألف حالة اغتصاب -عدد يقارب حالات العام السابق- وانتهى ما يزيد قليلا عن 85%من هذه البلاغات بتوجيه اتهامات، و27% منها بتوجيه الإدانات، وذلك وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية الهندية.
ولا تشمل الإحصاءات الحكومية كل حالات الاغتصاب، إذ ما زال الإبلاغ عن الاغتصاب من المحظورات في بعض أجزاء الهند، في حين تحتسب حالات الاغتصاب التي تنتهي بالقتل جرائم قتل فحسب.
|وزارة الداخلية الهندية: نحو 34 ألف بلاغ اغتصاب في البلاد عام 2018 (مواقع التواصل )
وكانت واقعة اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012 أثارت غضبا خرج معه عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع في أنحاء الهند، ودفعت نجوما سينمائيين وسياسيين للمطالبة باتخاذ إجراءات في الخصوص، مما أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لسرعة البت في هذه القضايا، إلا أن المشكلة ظلت قائمة.
وأثار وقوع فتاة قاصر ضحية اغتصاب عام 2017 من قبل كولديب سينغ سنجار، النائب السابق عن حزب بهاراتيا جاناتا، اهتماما كبيرا عندما حاولت الانتحار في العام التالي متهمة الشرطة بالتقاعس.
وقبل خمسة أشهر من إدانة سنجار في ديسمبر/كانون الأول الماضي تعين توفير حماية لأسرة الفتاة، بعد أن صدمت شاحنة سيارة كانت تقلها مما أدى إلى إصابتها ومقتل اثنين من أقاربها.
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