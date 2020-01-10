الهند.. بلاغات بوقوع حادثة اغتصاب كل 15 دقيقة

أظهرت بيانات حكومية بالهند أن سلطات البلاد تلقت بلاغات تفيد بوقوع حالة اغتصاب كل 15 دقيقة خلال عام 2018، رغم أن هذه البلاغات لا تشمل الحالات التي تنتهي بالقتل، مما يكرس فكرة أن الهند واحدة من أسوأ الأماكن بالنسبة للإناث.

ووصل عدد الحالات التي أبلغ عنها النساء في البلاد عام 2018 نحو 34 ألف حالة اغتصاب -عدد يقارب حالات العام السابق- وانتهى ما يزيد قليلا عن 85%من هذه البلاغات بتوجيه اتهامات، و27% منها بتوجيه الإدانات، وذلك وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية الهندية.

ولا تشمل الإحصاءات الحكومية كل حالات الاغتصاب، إذ ما زال الإبلاغ عن الاغتصاب من المحظورات في بعض أجزاء الهند، في حين تحتسب حالات الاغتصاب التي تنتهي بالقتل جرائم قتل فحسب.