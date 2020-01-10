الفاكهة الأكثر استهلاكا في العالم.. ما هي وأين ظهرت وكيف انتشرت؟

يعد الموز الفاكهة الأكثر استهلاكا في العالم وبلغت صادرات هذه الفاكهة -كانت في الأصل من جنوب شرق آسيا- سنة 2014 حوالي 18.6 مليون طن تبلغ قيمتها المالية حوالي 11 مليار دولار.

وقالت مجلة ريسبويستاس تيبس الإسبانية في تقرير نشرته إن الموز يعد أحد الفواكه التي تعتبر بسيطة الاستهلاك بفضل سهولة إزالة قشرتها، وأن هناك نوعين منها، الموز الحلو الذي يستهلك خام والموز الصالح للطبخ الذي عادة ما يكون أكبر حجما وأكثر رطوبة ويحتوي على كميات أكبر من السكر والنشا.

وأوردت المجلة أن زراعة الموز توجد في أكثر من 130 دولة، وقالت إن بعض الأشخاص يعتقدون أنه كان أول ثمرة ظهرت على وجه الأرض، وأنه عثر عليها في جنوب شرق آسيا وخاصة في الهند.

وانتقلت زراعة الموز من آسيا الصغرى إلى أفريقيا، كما انتقلت من منطقة الكاريبي إلى الأراضي الأميركية، وبدأ إنتاجه بكميات كبيرة في سنة 1834 قبل أن يبدؤوا في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر في استغلاله.