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خلال موعظته حول مآثر الرسول.. الموت يباغت داعية إسلاميا في الكويت

باغتت المنية الداعية الإسلامي الفلسطيني الحاج محمود عبد الباقي (أبو خطاب) في الكويت عن عمر 83 سنة خلال إلقاء عظة دينية حول مآثر الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حفل زفاف أحد الشبان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة الداعية ونطقه بالشهادة بقولة "لا إله إلا الله" قبل أن يلفظ بعدها أنفاسه الأخيرة.

وأظهر المقطع المتداول الشيخ وهو يلقي خطبة دينية في مجموعة من الناس حول مآثر الرسول محمد صلى الله وعليه وسلم ليختم كلامه بـ"لا إله إلا الله" ويلفظ بعدها أنفاسه الأخيرة.

وأبو خطاب محمود عبد الباقي فلسطيني الجنسية من قرية بلعا في طولكرم، ودرس وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة الكويت، وعمل في المجال الخيري.

وأشاد عدد من الدعاة من مختلف الدول العربية بالداعية الإسلامي عبد الباقي وحرصه على العمل الخيري في الكويت والوطن العربي، حيث ساهم في تأسيس لجنة زكاة العثمان التي تعتبر من أوائل لجان الزكاة في الوطن العربي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,مواقع إلكترونية
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